Pièces d’un vaisseau du XVIe siècle découvertes en Angleterre

Un gros morceau de la coque en bois d’un navire élisabéthain a été retrouvé en Angleterre. Peu de navires de cette époque ont survécu, cette découverte suscite donc de nombreuses attentes sur ce que l’on peut apprendre du XVIe siècle, une période clé de la navigation maritime.

Au moment où ce navire était actif, l’Angleterre a rapidement étendu ses liens commerciaux à travers l’Europe grâce à son contrôle de la Manche. L’archéologue marine Andrea Hamel de Wessex Archaeology a déclaré: « Trouver un navire de la fin du XVIe siècle conservé dans les sédiments d’une carrière était une découverte inattendue mais très bienvenue. »

Lire la suite:

Des ouvriers, qui travaillaient dans une carrière inondée à environ 100 kilomètres de Londres, ont signalé la découverte aux autorités locales. La carrière se trouve à environ 300 mètres du rivage le plus proche, mais les archéologues pensent que le site faisait partie du littoral au XVIe siècle, lorsque le navire a été abandonné après qu’il n’était plus navigable.

Bien qu’il n’ait pas encore été identifié, les premières analyses montrent que le navire a été construit à partir de chênes anglais (Quercus robur) abattus entre 1558 et 1580. Selon cette estimation, le navire a probablement été construit pendant une période de transition navale en Europe du Nord, lorsque la construction traditionnelle «clinker» de planches de coque qui se chevauchent a été remplacée par la construction «carvel» plus solide, développée en Méditerranée, qui utilisait des planches de coque affleurantes clouées à un cadre interne.

Image : Le navire a été construit dans le style « carvel » de planches de niveau clouées à une structure interne, ce qui a rendu les navires plus solides mais plus lourds que ceux construits dans le style traditionnel « clinker » de planches qui se chevauchent. Crédits : Archéologie du Wessex

Selon les chercheurs, les restes du navire retrouvé avaient ce nouveau type de construction carvel, qui a été utilisé pour construire de nombreux autres modèles plus tard. À partir de numérisations laser et de photographies numériques, les archéologues documentent ce qui reste du navire et font de nouvelles découvertes.

Le bois du navire a passé des siècles protégés

C’est incroyable que certaines parties de ce navire aient survécu, après tout, le bois pourrit rapidement dans l’air et dans l’eau, et ne dure généralement que quelques années à moins d’être protégé par une couche anaérobie de sédiments. On pense que les bois restants de la coque de ce navire ont peut-être été recouverts d’une couche anaérobie de limon sous le fond du lac de la carrière.

Dans un communiqué, le responsable de la stratégie du patrimoine marin d’Historic England, Antony Firth, a déclaré: « Les vestiges de ce navire sont vraiment importants, nous aidant à comprendre non seulement le navire lui-même, mais le paysage plus large de la construction navale et du commerce en cette période dynamique. ”. Lorsque les analyses seront terminées, le bois sera soigneusement enfoui dans le lac de carrière pour rester protégé par la couche de limon.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !