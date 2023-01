Faites un « tour » sur une fusée SpaceX dans cette vidéo à couper le souffle

Mardi dernier (3), SpaceX a lancé une fusée Falcon 9 transportant 114 satellites, des entreprises les plus variées, en orbite terrestre. Le vaisseau spatial a décollé de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral en Floride, marquant le 200e vol orbital depuis la création de la société en 2002.

La caméra embarquée du véhicule a enregistré une vidéo montrant l’aller-retour du premier étage vers la Terre. SpaceX a publié les images sur Twitter jeudi matin (5).

Lecture : @SpaceX/Twitter

Du décollage à l’atterrissage, la vidéo accélérée ne dure que 90 secondes, mais il a en fait fallu près de neuf minutes au booster pour décoller et atterrir avec succès dans la zone d’atterrissage 1 de Cap Canaveral.

Même avec les images accélérées, il est toujours possible de comprendre l’essence d’un vol Falcon 9. Il montre comment le panache de la fusée se propage après le lancement, lorsque le véhicule se déplace plus haut dans l’air de plus en plus mince, par exemple, et met en évidence l’incroyable capacité du propulseur. pour contrôler sa descente à son retour sur Terre.

SpaceX bat le record de missions en 2022

Ce contrôle de fusée est le résultat de plusieurs caractéristiques, notamment des propulseurs à azote à changement d’orientation et des ailettes de grille hypersoniques, des structures similaires à gaufres près de la base du propulseur, qu’il déploie après avoir atteint l’espace.

En 2022, SpaceX a lancé 61 missions orbitales, soit près du double des 31 missions lancées par la société en 2021. Le lancement de mardi était celui de cette année. En août 2022, le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la société avait l’intention d’effectuer jusqu’à 100 missions en 2023.

