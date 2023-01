01/06 – Journée des astrologues : l’astrologie est-elle une science ?

Ce vendredi (6), la journée de l’astrologue est célébrée. La racine étymologique du mot astrologie est née de la jonction des termes grecs astronqui indique « étoiles » ou « étoiles », et logos, qui indique « étude ». Cependant, bien qu’elle soit liée à « l’étude des astres », il s’agit en fait d’une pseudoscience et ne doit pas être confondue avec l’astronomie.

Fondamentalement, l’astrologie relie la position des étoiles dans le ciel, à la naissance et quotidiennement, aux événements sur Terre, y compris les humeurs et les destins des gens. Il suppose qu’il y a une action des corps célestes sur des objets animés et inanimés, et que les angles apparents entre les planètes dans le ciel affectent l’humanité.

L’histoire de l’astrologie

Selon le professeur et astronome George Abell, dans son livre Le professeur de sciences (Le professeur de sciences), l’astrologie a commencé dans la vallée des fleuves Tigre et Euphrate, dans l’actuel Irak, vers 3000 av.

À cette époque, les Mésopotamiens et les Babyloniens croyaient que les planètes, le Soleil et la Lune (et leurs mouvements) influençaient la vie des rois et des nations. Environ mille ans plus tard, les Chinois ont adopté des croyances similaires.

Lorsque la culture babylonienne a été incorporée par les Grecs vers 500 av. J.-C., l’astrologie s’est progressivement étendue à l’Occident. Puis, les Grecs, petit à petit, ont démocratisé ce savoir, développant la tradition que les planètes influençaient la vie de tous les individus et que la configuration planétaire du moment de la naissance des gens affecterait leur personnalité et leur avenir.

Connue sous le nom d’« astrologie natale », cette forme d’astrologie a atteint son apogée avec le grand astronome Claudius Ptolemy (AD 85-165). Son travail Tetrabiblos reste le fondement de l’astrologie encore aujourd’hui.

origine de l’horoscope

Comme l’a souligné l’astronome Kepler de Souza Oliveira Filho, titulaire d’un diplôme en physique de l’Université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) et d’un doctorat en astrophysique de l’Université du Texas, la clé de l’astrologie natale est l’horoscope .

« L’horoscope est un « thème » indiquant la position des planètes dans le ciel au moment de la naissance (et non de la conception !), par rapport aux douze constellations du Zodiaque, définies à cette époque comme occupant chacune 30 degrés sur l’écliptique. , et des enseignes appelées », explique Oliveira. « Les positions sont prises par rapport aux maisons, les régions à 30 degrés du ciel par rapport à l’horizon. »

Une variante populaire de l’astrologie est basée sur le signe solaire, qui n’utilise qu’un seul élément : le signe occupé par le Soleil au moment de la naissance. C’est cet aspect qui apparaît dans les journaux et les magazines.

Pour l’astrologie, la Terre est au centre de l’Univers, entourée du Zodiaque, et la définition des signes ignore la précession (mouvement circulaire) de l’axe de rotation de la Terre.

Selon le site Ciência Viva, une toupie en est un bon exemple. Il tourne sur son axe, mais cet axe oscille légèrement. La précession de l’axe de rotation de la Terre indique que les pôles Nord et Sud ne pointent pas toujours vers la même étoile ou constellation.

La précession de l’axe de rotation de la Terre modifie la configuration des signes

Si vous croyez cela, vous connaissez certainement, au moins, votre signe solaire, qui fait référence à la position qu’occupait le Soleil au moment de votre naissance, suivant le schéma ci-dessous :

Bélier: 21 mars au 20 avril

21 mars au 20 avril Taureau: 21 avril au 20 mai

21 avril au 20 mai Jumeaux: 21 mai au 20 juin

21 mai au 20 juin Un cancer: 21 juin au 22 juillet

21 juin au 22 juillet Lion: 23 juillet au 22 août

23 juillet au 22 août Vierge: 23 août au 22 septembre

23 août au 22 septembre Kg: 23 septembre au 22 octobre

23 septembre au 22 octobre Scorpion: 23 octobre au 21 novembre

23 octobre au 21 novembre Sagittaire: 22 novembre au 21 décembre

22 novembre au 21 décembre Capricorne: 22 décembre au 20 janvier

22 décembre au 20 janvier Aquarium: 21 janvier au 19 février

21 janvier au 19 février Des poissons: 19 février au 20 mars

Cependant, compte tenu de la précession des équinoxes, avec l’évolution de la rotation de la Terre au fil des ans, il semble que ces dates ci-dessus doivent être ignorées. Actuellement, le Soleil serait en fait positionné de cette nouvelle manière dans les constellations :

Bélier: 18 avril au 12 mai

18 avril au 12 mai Taureau: 13 mai au 20 juin

13 mai au 20 juin Jumeaux: 21 juin au 19 juillet

21 juin au 19 juillet Un cancer: 20 juillet au 9 août

20 juillet au 9 août Lion: 10 août au 15 septembre

10 août au 15 septembre Vierge: 16 septembre au 30 octobre

16 septembre au 30 octobre Kg: 31 octobre au 22 novembre

31 octobre au 22 novembre Scorpion: 23 novembre au 28 novembre

23 novembre au 28 novembre Ophiuchus : 29 novembre au 16 décembre

29 novembre au 16 décembre Sagittaire: 17 décembre au 18 janvier

17 décembre au 18 janvier Capricorne: 19 janvier au 15 février

19 janvier au 15 février Aquarium: 16 février au 11 mars

16 février au 11 mars Des poissons: Du 12 mars au 17 avril.

A noter que, dans la configuration actuelle, le Soleil a gagné une maison de plus : la constellation d’Ophiuchus. Cela change-t-il quelque chose en termes astrologiques ? Là, seuls les astrologues peuvent mieux expliquer.

Ici dans le Apparence numérique nous traitons de la science, et la théorie gravitationnelle d’Isaac Newton et d’Albert Einstein et la théorie électromagnétique de James Clerk Maxwell prouvent que l’effet des étoiles sur les gens est complètement négligeable.

Bien sûr, nous ne parlons pas de la lumière du soleil, la principale source d’énergie de la Terre, ou des effets de marée de la lune sur nos mers. Nous ne parlons pas non plus de l’effet réel de la collision d’un astéroïde ou d’une météorite avec notre planète, qui a souvent des conséquences catastrophiques.

Tout dépend des distances

Oliveira explique que l’obstétricien qui accouche un enfant exerce une attraction gravitationnelle six fois supérieure à celle de Mars, par exemple, car bien que la masse martienne soit bien supérieure à celle du médecin, la planète est beaucoup plus éloignée. L’effet de marée de l’obstétricien sur l’enfant est toujours 2 000 milliards de fois supérieur à celui de Mars.

En parlant de distances, l’astrologie, lors du calcul des horoscopes, suppose que l’effet des planètes, comme Mars, est le même lorsqu’elles sont du même côté du Soleil que la Terre, et lorsqu’elles sont de l’autre côté du Soleil, cinq fois aussi éloignés – ce qui n’a aucun sens scientifiquement.

« La caractéristique fondamentale de la Science est d’être basée sur l’observation de la nature et l’expérimentation. Cependant, les effets des positions des planètes et de la Lune sur toute personne sur Terre n’ont jamais été démontrés dans aucune étude systématique », explique Oliveira.

Des études scientifiques réfutent l’astrologie

Au cours des dernières décennies, plusieurs scientifiques ont testé les prédictions de l’astrologie et prouvé qu’il n’y avait aucun résultat :

Le psychologue Bernard Silverman de la Michigan State University a étudié les mariages de 2978 couples et les divorces de 478 couples, les comparant aux prédictions de compatibilité ou d’incompatibilité dans les horoscopes et n’a trouvé aucune corrélation. Les personnes « incompatibles » se marient et divorcent aussi souvent que les personnes « compatibles ». Le psychologue suisse Carl Jung (1875-1961), dans son livre « L’interprétation de la nature et de la psyché », est arrivé à la même conclusion.

Le physicien John McGervey de l’Université Case Western a étudié les biographies et les dates de naissance de 6 000 politiciens et 17 000 scientifiques et n’a trouvé aucune corrélation entre la date de naissance et la profession, comme le prédit l’astrologie.

Un test d’astrologie en double aveugle a été proposé et réalisé par le physicien Shawn Carlson de l’Université de Californie. Des groupes de volontaires ont fourni des informations à une organisation astrologique bien établie pour produire un horoscope complet de la personne, qui a également rempli un questionnaire de personnalité complet, préétabli en accord avec les astrologues.

L’organisme astrologique qui a calculé l’horoscope complet de la personne, ainsi que 28 astrologues professionnels qui avaient approuvé la procédure au préalable, ont sélectionné parmi trois questionnaires de personnalité celui qui correspondait à un horoscope calculé. Comme il y avait trois quiz et un horoscope, la probabilité d’un succès aléatoire serait de 1/3 = 33 %.

Les astrologues avaient prédit à l’avance que le taux de réussite devrait être supérieur à 50%, mais dans 116 tests, le taux de réussite était de 34%, c’est-à-dire celui attendu pour le choix aléatoire. Les résultats ont été publiés dans l’article Un test d’astrologie en double aveugleen 1985, dans la revue la nature.

Les astronomes Roger Culver et Philip Ianna, qui ont publié le livre Astrology: Truth or Lies en 1988 par l’éditeur américain Prometheus Books, ont enregistré les prédictions publiées d’astrologues et d’organisations astrologiques bien connues pendant cinq ans. Sur plus de 3 000 prédictions spécifiques, impliquant de nombreux politiciens, acteurs et autres personnalités célèbres, seulement 10 % se sont réalisées.

Des recherches coordonnées par le professeur Salim Simão, du Département de production végétale de l’Université de São Paulo (USP), sur une période de sept ans, ont prouvé que les phases de la Lune n’ont aucun effet sur la croissance des plantes. (Voir, numéro 1638, 1er mars 2000, p. 127).

Le dermatologue Valcinir Bedin, président de la Société brésilienne d’études capillaires, déclare : « Quelle que soit la phase lunaire, la croissance mensuelle moyenne des cheveux est de 1 centimètre. (Voir, numéro 1638, 1er mars 2000, p. 127).

Par conséquent, bien que plus de la moitié de la population, selon Oliveira, croit en l’astrologie, ce n’est qu’une croyance, sans aucun fondement scientifique.

