Le nouveau satellite géostationnaire américain entre en service

Lancé le 1er mars 2022, le Satellite-T géostationnaire environnemental opérationnel (GOES-T) a reçu la nomenclature officielle de GOES-18 dès son déploiement en orbite, après avoir atteint la barre des 35 785 km au-dessus de la surface, prenant sa première résultats des tests d’images publiés deux mois plus tard. Mercredi (4), le vaisseau spatial est entré en service sous le nom de GOES West, faisant définitivement partie de la flotte de satellites opérationnels de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Il est le fruit d’une collaboration entre la NASA et la NOAA et remplacera désormais GOES-17, qui avait jusqu’alors la fonction de GOES West, positionné au-dessus de l’équateur.

Dans ce rôle, GOES-18 sera le principal satellite stationnaire de la NOAA, responsable de la surveillance et de la détection des événements météorologiques dans l’océan Pacifique. Il observera l’émergence et suivra le développement des ouragans, des rivières atmosphériques, du brouillard côtier, des incendies de forêt, des éruptions volcaniques et d’autres phénomènes environnementaux qui affectent la côte ouest des États-Unis, l’Alaska, Hawaï, le Mexique et d’autres pays d’Amérique baignés par le Pacifique. .

Le satellite effectue des observations de lumière visible et infrarouge de haute précision. De plus, il fournit des mesures atmosphériques et une cartographie en temps réel. Le vaisseau spatial a été positionné de manière à pouvoir surveiller la région nord-est de l’océan Pacifique. Avec GOES-16 (GOES Est), qui est déjà en service, la zone surveillée sera encore plus grande.

Carte montrant la couverture géographique des satellites GOES Ouest et Est. crédit: NOAA

Les observations des deux satellites ensemble s’étendront de la côte ouest de l’Afrique à la Nouvelle-Zélande et d’un cercle polaire à l’autre. Par ailleurs, il surveille également le Soleil, ce qui permet de prévoir les événements météorologiques spatiaux avant qu’ils n’atteignent la Terre.

Pourquoi le remplacement aura-t-il lieu ?

Le remplacement de GOES-17 par GOES-18 dans GOES West s’est produit parce que GOES-17 a eu quelques problèmes lors de ses observations. Dans la période du 1er août au 8 septembre et du 13 octobre au 16 novembre, GOES-18 a été utilisé pour compléter les observations faites par son prédécesseur, même encore en phase de mise en service.

Désormais, GOES-18 fonctionnera seul sous le nom de GOES West, et GOES-17 prendra une autre position. Le satellite sera placé entre GOES-18 et GOES-16 et servira de secours à la constellation opérationnelle.

