SpaceX se prépare à lancer la fusée Falcon Heavy en janvier

L’année 2023 commence à peine et SpaceX prévoit déjà le cinquième lancement de Falcon Heavy, la plus grande et la plus puissante fusée commerciale au monde. Le principal client derrière cette cinquième version est l’armée américaine. On pense que ce lancement du vaisseau spatial USSF-67 devrait être très similaire au plus récent Falcon Heavy, le USSF-44, chargé de déployer une paire de vaisseaux spatiaux avec diverses charges utiles et satellites en orbite terrestre.

Comme son prédécesseur, la fusée USSF-67 emportera un vaisseau spatial Aerojet Rocketdyne Long Endurance Propulsive EELV (LPDE) comme charge utile principale. A bord du LPDE, qui est un satellite sans charge utile, seront installés plusieurs expériences, instruments et petits satellites pouvant être placés en orbite.

La mission représentera le deuxième lancement de Falcon Heavy depuis juin 2019 et décollera probablement bientôt, 72 jours après le vol précédent. Le calendrier ressemble à celui de 2019, lorsque SpaceX a lancé ses deuxième et troisième fusées Falcon Heavy à 75 jours d’intervalle. L’USSF-67 réutilisera les deux propulseurs latéraux Falcon Heavy de l’USSF-44, prouvant la capacité de l’engin à réutiliser les composants.

Après son retour en vol fin 2022, on s’attend à ce que Falcon Heavy réussisse son vol en 2023. Le lancement de cinq fusées est provisoirement prévu cette année. Quatre de ces cinq exemplaires de Falcon Heavy devraient être lancés au premier semestre 2023, laissant beaucoup de place à des retards importants au cours du second semestre.

L’idéal est d’attendre la confirmation que les satellites ViaSat-3, Jupiter-3 et l’engin spatial USSF-52 sont bien arrivés en Floride, et que la NASA confirme explicitement que les problèmes techniques de la sonde d’exploration d’astéroïdes, Psyche, sont résolus. Jusqu’à présent, seul le LPDE-3A – la seule charge utile confirmée de l’USSF-67 – est arrivé en Floride en novembre 2022. Les opérations de pré-lancement de l’USSF-67 ont actuellement un jour ou deux de retard sur l’USSF-44, mais toutes les preuves indiquent que la mission sera lancée en janvier 2023.

