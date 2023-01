Pourquoi les chats atterrissent-ils (presque) toujours sur leurs pattes ?

Depuis que les humains côtoient les chats, leurs attitudes particulières ont toujours été remises en question. Mais le plus intrigant est sans aucun doute la vieille maxime selon laquelle ils atterrissent toujours sur leurs pieds.

Ce phénomène a plusieurs implications, y compris physiques. En 1894, le physiologiste français Étienne-Jules Marey a utilisé une technique photographique afin d’obtenir plusieurs images d’un chat tombant et se retournant pour atterrir sur ses pattes.

Reproduites dans la revue Nature deux ans plus tard, les photos à haute vitesse montraient le chat libre, les pattes pointant vers le plafond et reposant paisiblement à quatre pattes.

L’Université de Santa Clara, à travers ses chercheurs, affirme qu’il y a des problèmes physiques et physiologiques derrière cette « magie » féline. Comme le fait qu’un objet, lorsqu’il tourne, tourne plus vite lorsque plus de sa masse s’approche de l’axe dont l’objet tourne.

De plus, il y a le problème que, pour chaque système de rotation, il y a une certaine quantité de force physique qui restera toujours la même s’il n’y a pas d’interférence de tiers dans le mouvement. Tout cela indique que la position dans laquelle le chat atterrit dépend de la vitesse de rotation, de la quantité de masse et du moment où il se trouve sur l’axe de rotation.

Samuel Teófilo, le vétérinaire de Petz, a déclaré sur le blog de l’entreprise que la cause de la chute du chat sur ses pattes est la présence d’une sorte de « radar » dans son organisme. « A partir de ce mécanisme, l’animal peut diriger ses pattes vers le sol et tomber en douceur », a-t-il souligné.

Ce mécanisme se produit parce que la transmission des messages nerveux entre les yeux, les oreilles, les muscles et les articulations des chats est si rapide qu’elle permet à l’animal de s’équilibrer. Mais, bien sûr, le chat doit avoir suffisamment de temps pour s’équilibrer avant la chute.

Teófilo a indiqué que leur colonne vertébrale joue également un rôle crucial, car « les vertèbres sont plus malléables, ce qui aide à l’impact ».

Et en pratique ?

Toute cette théorie a été testée par la chaîne YouTube Smarter Every Day via une vidéo au ralenti. On y voit comment les chats utilisent les deux parties de leur corps pour tourner rapidement.

Quelle que soit la façon dont le chat est relâché, il fait pivoter sa tête et son torse rapidement et de manière synchrone – lorsque ses pattes avant sont jointes. L’arrière-train tendu, il effectue une rotation lente mais contrôlée, comme pour diviser sa longueur en deux pour atténuer l’impact de la chute et atterrir à quatre pattes.

