La pollution lumineuse urbaine est un danger pour les écosystèmes marins

Les villes sont éclairées artificiellement pour permettre aux humains de profiter de la nuit. Cette pollution lumineuse indique que les étoiles sont souvent à peine visibles dans le ciel urbain. Mais la réduction de l’observation des étoiles n’est pas le seul impact de la lumière artificielle la nuit.

Le développement urbain dans les zones côtières expose de plus en plus les écosystèmes marins à la lumière artificielle. Cette exposition est particulièrement aiguë près de certaines des plus grandes villes côtières du monde et peut avoir des conséquences physiologiques et comportementales pour les organismes qui habitent leurs eaux côtières.

Le laboratoire marin de Plymouth, où le chercheur Tim Smyth dirige l’équipe de biogéochimie marine, a publié l’année dernière un atlas de la lumière artificielle la nuit sur les fonds marins. L’atlas révèle qu’à un mètre de profondeur, la pollution lumineuse affecte 1,9 million de km² des mers côtières du monde. Cela équivaut à 3,1 % des zones économiques exclusives mondiales (les zones océaniques appartenant aux nations côtières).

Ces recherches ont confirmé que la pollution lumineuse est répandue et en expansion. Mais la différence entre l’intensité et les cycles de la lumière naturelle et non naturelle a jusqu’à présent été peu étudiée. La quantification permettrait de mieux comprendre l’impact des littoraux urbanisés étendus sur l’écologie des écosystèmes marins.

Avec des collègues des universités de Plymouth et Strathclyde, l’équipe a quantifié l’ampleur de la lumière naturelle et artificielle qui atteint les écosystèmes marins d’un groupe de sept villes côtières de plus de dix millions d’habitants : Tokyo, Shanghai, Mumbai, New York, Buenos Aires, Lagos et Los Angeles.

Des recherches ont montré que, pour ces villes, les doses de lumière artificielle la nuit à la surface de la mer sont jusqu’à six fois supérieures à celles du clair de lune. L’intensité du clair de lune n’a dépassé l’éclairage artificiel que dans les trois jours suivant les pleines lunes les plus brillantes.

Eclairer les eaux côtières

Le modèle de l’équipe, qui comprenait des entrées pour les sources solaires lunaires, artificielles et diurnes et crépusculaires, avec des changements saisonniers et de marée dans la distribution de la lumière, a été appliqué à chaque ville tout au long de 2020. À des intervalles de 15 minutes, l’intensité de ces sources lumineuses à la fois au-dessus de la surface de la mer et dans la zone intertidale. Il s’agit des points du littoral qui sont recouverts, généralement deux fois par jour, par la marée.

Le modèle a également été appliqué à Plymouth, une ville côtière de l’ouest de l’Angleterre qui compte 230 000 habitants. Les sources lumineuses naturelles et artificielles ont été étudiées de 2001 à 2020 pour capturer la variabilité des cycles de marée et lunaires. Ce travail sur le terrain leur a permis de s’assurer que le modèle fournissait des prédictions précises.

À Plymouth, les doses de lumière artificielle la nuit se classent généralement au sixième rang dans toutes les villes étudiées. La ville est située à une latitude relativement nord, ce qui indique qu’elle a de longues nuits pendant les mois d’automne et d’hiver. Cependant, les pleines lunes d’été à Plymouth brillent près de celles de la lumière artificielle car la lune reste près de l’horizon toute la nuit, avec une longueur de trajet atmosphérique plus longue.

Mais les écosystèmes marins susceptibles d’être les plus touchés par la pollution lumineuse sont ceux des eaux côtières de Los Angeles, New York, Buenos Aires, Shanghai et Mumbai. Des facteurs tels que l’amplitude des marées et la clarté de l’eau interagissent avec la lueur à haute intensité de l’éclairage public artificiel pour avoir un impact sur les écosystèmes marins à ces endroits.

Impact sur les écosystèmes marins

Les sources naturelles de lumière la nuit ont des cycles saisonniers. L’exposition nocturne à la lumière a donc toujours été dépendante de la Lune et de son cycle de croissance, de décroissance et de montée dans le ciel. Les sources lumineuses artificielles, au contraire, ont une position fixe quelle que soit la saison et brillent avec la même intensité pendant la nuit et tout au long de l’année.

La recherche scientifique a montré que la pollution lumineuse peut masquer le cycle naturel de la lune et affecter les organismes côtiers. Cela se produit à diverses échelles, de l’échelle hyperlocale (sous les lampadaires) à l’échelle régionale, voire mondiale.

Les organismes marins, y compris les récifs coralliens, dépendent des cycles de lumière naturelle pour réguler leurs processus physiologiques et biologiques. Plusieurs espèces de coraux libèrent simultanément leurs cellules reproductrices – appelées gamètes – en fonction du cycle lunaire.

Les processus de maintenance clés dans les coraux, tels que la symbiose, peuvent également être sensibles à l’éclairage artificiel. La symbiose décrit la relation étroite entre les deux organismes qui composent le corail.

La composition spectrale de la lumière artificielle la nuit (ses composantes de lumière rouge, verte et bleue) éclairant les habitats des grands fonds peut également perturber les processus écologiques guidés visuellement. Les prédateurs qui se nourrissent normalement pendant la journée, comme la mouette des sables, peuvent voir des proies qui seraient normalement camouflées la nuit, comme les escargots de mer.

L’éclairage des environnements côtiers peut également modifier les fonctions corporelles de nombreux animaux marins. L’exposition à la lumière artificielle peut réduire le succès reproducteur des poissons. Et la recherche a également montré qu’il peut désorienter les bébés tortues et affecter leur capacité à atteindre la sécurité de l’océan.

Certaines espèces sont très sensibles même à de faibles niveaux de lumière. La migration quotidienne du zooplancton, élément fondamental de la chaîne alimentaire marine, peut être interrompue par la lumière artificielle. La recherche arctique a observé que le zooplancton s’éloigne de la lumière de travail d’un navire à des profondeurs d’au moins 200 mètres.

Mesurer la pollution lumineuse dans la nature est un challenge du fait des faibles intensités lumineuses rencontrées. Ceci est particulièrement vrai à de plus grandes profondeurs.

Mais surmonter ces défis est essentiel pour faciliter une meilleure compréhension de l’impact écologique de la pollution lumineuse. Des recherches comme la nôtre guideront les biologistes dans leurs futures recherches sur l’impact de la pollution lumineuse sur les écosystèmes marins. Il fournira également aux urbanistes les informations nécessaires pour équilibrer le développement urbain côtier avec la protection des écosystèmes marins.

