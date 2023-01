Une nouvelle espèce de tortue d’eau douce découverte au Pará

Perema do Pará, la nouvelle espèce de tortue d’eau douce de l’Amazonie qui habite les ruisseaux autour de l’unité de conservation (UC) Parc d’État Serra dos Martírios/Andorinhas (Pesam), dans la municipalité de São Geraldo do Araguaia, au sud-est de paraense.

La découverte a été faite sur la base d’une étude de spécimens de la collection d’herpétologie du Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), par des chercheurs de l’Université fédérale de Pará (UFPA), du Centre d’écologie aquatique et de la pêche en Amazonie (NEAP/ UFPA), du projet Turtle Conservancy, de la Chelonian Research Foundation et de ReWild.

Le nom scientifique de l’espèce est Mesoclemmys sabiniparaensisest nommé « sabini » en l’honneur d’Andrew Sabin, et « paraensis » en l’honneur de l’État du Pará.

Pesam est une CU de protection intégrale située entièrement dans la municipalité de São Geraldo do Araguaia et est située dans une région montagneuse, une zone de transition entre la forêt amazonienne et les biomes du Cerrado, pleine d’une diversité d’écosystèmes, de beautés scéniques, de cascades, de sites archéologiques records, sentiers et autres beautés naturelles.

L’étude a commencé en 2018 et a été dirigée par l’herpétologue Fábio Andrew Gomes Cunha, de l’Université fédérale du Pará (UFPA), sur la base d’une visite au Centre d’herpétologie (MPEG), considéré comme la plus grande collection de la région amazonienne, abritant environ 100 mille des spécimens d’amphibiens et de reptiles, la grande majorité conservés dans de l’alcool et quelques individus de manière sèche.

« Nous étions en train de décrire une nouvelle espèce de la région de la Basse Amazonie et, lorsque nous avons étudié les animaux déposés au Musée Emílio Goeldi, nous avons trouvé un groupe de tortues très similaires les unes aux autres et complètement différentes de tout ce qui est connu jusqu’à présent. jusqu’à cet instant. C’était quelque chose qui sautait aux yeux », a-t-il déclaré.

Selon le chercheur Fábio Cunha, après le premier contact, une étude détaillée a commencé, avec des analyses génétiques basées sur des analyses d’ADN extraites d’échantillons de tissus musculaires des animaux, des différences morphologiques et anatomiques, ainsi que des informations sur l’histoire naturelle de ces animaux. .

« Pour qu’une nouvelle espèce soit acceptée par la science, il faut procéder à une comparaison morphologique, génétique, comportementale, sa répartition animale, en plus de la physiologie de la nouvelle espèce avec toutes les autres espèces déjà décrites et reconnues. C’est un processus lent, avec beaucoup de détails. Du premier contact avec les animaux jusqu’à la publication prend quelques années ; dans cette recherche, il y a eu quatre années entières de beaucoup d’études », a-t-il détaillé.

Selon le directeur de la gestion et du suivi des unités de conservation (DGMUC/Ideflor-Bio), Socorro Almeida, la description de la nouvelle espèce, pour la région sud-est de l’État de Pará, ayant des zones autour du Pesam comme habitat, renforce l’importance des Unités de Conservation de la Nature pour la préservation et la conservation des écosystèmes.

« Les 27 unités de conservation d’État du Pará détiennent certainement un patrimoine génétique très riche, avec de nombreuses espèces encore à découvrir ou à enregistrer. A chaque découverte de nouvelles espèces ou signalements d’espèces non encore cataloguées, de nouvelles actions de gestion doivent être prévues, en fonction de la localisation du signalement au sein de l’UC, afin de protéger l’espèce et de traiter comme il se doit les ressources naturelles », a déclaré le responsable. . .

Préservation et conservation

Socorro Almeida souligne également qu’Ideflor-Bio promeut des actions de gestion, sur plusieurs axes, dans lesquelles la recherche est une composante fondamentale afin que les ressources naturelles de l’UC puissent être gérées comme un moyen d’encourager la préservation et la conservation de la biodiversité de l’État du Pará.

La gestion des unités de conservation est assurée par la (DGMUC), à travers neuf départements responsables de l’État (UC), divisés par régions administratives, situées à des points stratégiques de l’État du Pará.

« Les actions comprennent des travaux de terrain impliquant l’éducation à l’environnement, la surveillance de la biodiversité, l’écotourisme communautaire, la prévention et la lutte contre les incendies de forêt, les conseils de gestion, entre autres actions, dans le but de maintenir la forêt debout et de garantir une vie saine sur la planète », il Souligné.

La présidente d’Ideflor-Bio, Karla Bengtson, souligne l’importance des Unités de Conservation (UC) pour garantir la préservation des écosystèmes et la conservation des ressources naturelles dans l’État du Pará.

Les (UC) sont des espaces terrestres et aquatiques qui garantissent la protection d’échantillons représentatifs de la biodiversité de l’Amazonie, en particulier les populations d’espèces de faune et de flore menacées du Pará.

« Avec les résultats de la recherche, Ideflor-Bio étend ses activités de préservation et de conservation de la biodiversité, en soutenant la recherche scientifique, le développement durable et les activités d’éducation environnementale, renforçant la mission de l’Institut dans la préservation des écosystèmes », a-t-il souligné.

Parution de l’article

L’article scientifique décrivant la nouvelle espèce a été publié le 14 décembre dans la revue Chelonian Conservation and Biology Turtle Conservation Fund (TCF-2002). Il s’agit d’un partenariat stratégique et d’une coalition de financement d’organisations et d’individus de premier plan pour la conservation des tortues qui se concentrent sur la survie à long terme des tortues et des tortues d’eau douce.

La Chelonian Research Foundation est une organisation à but non lucratif fondée en 1992 pour produire, publier et soutenir la recherche mondiale sur les tortues terrestres et terrestres, en mettant l’accent sur la base scientifique de la diversité chélonienne et de la biologie de la conservation.

Rewild est un mouvement pour construire un monde en équilibre avec la nature, fondé par un groupe de scientifiques renommés de la conservation avec l’acteur Leonardo DiCaprio.

Rewild est un multiplicateur de force qui rassemble les peuples autochtones, les communautés locales, les dirigeants influents, les organisations non gouvernementales, les gouvernements, les entreprises et le public pour protéger et restaurer la faune à grande échelle et rapidement.

