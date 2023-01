Les trous noirs sont-ils des « machines à remonter le temps » ?

Il y a ceux qui disent que les trous noirs sont des machines à remonter le temps naturelles capables de voyager vers le futur ou le passé – et cela peut même être vrai. Cependant, nous n’avons toujours pas de vaisseaux spatiaux qui peuvent nous emmener près de l’un d’eux.

Et si nous avions? Serait-il vraiment possible d’aller vers le futur ? C’est le contraire ? Les trous noirs pourraient-ils nous emmener dans le passé ? Comprenons tout cela petit à petit.

Trous noirs et distorsion de l’espace-temps

La théorie de la relativité d’Albert Einstein souligne que les objets massifs sont capables de déformer l’espace-temps, et cette distorsion fonctionne comme si le corps avec une masse étirait et repliait l’espace et le temps dessus. Cette distorsion est ce que nous appelons la gravité. Pour vaincre la gravité, nous devons atteindre une certaine vitesse.

Par exemple, sur Terre, pour échapper à sa gravité, nous devons construire des fusées pour voyager très vite. Un trou noir est tellement supermassif que même la lumière, qui se déplace à 300 000 kilomètres par seconde, ne peut échapper à son attraction gravitationnelle. Le point proche du trou noir d’où ne s’échappe même pas la lumière est appelé l’horizon des événements.

L’attraction gravitationnelle d’un trou noir est le résultat d’une distorsion de l’espace-temps. C’est-à-dire que le temps près de lui passe différemment des endroits plus éloignés de lui. Plus il a de masse, plus l’espace-temps s’étire et, par conséquent, le temps s’étire.

voyage vers le futur

Imaginez une horloge à côté du trou noir. Le temps y passera beaucoup plus lentement que sur une horloge éloignée de cette région. C’est comme ce qui se passe dans le film Interstellar, où les astronautes passent un an à proximité d’un de ces objets supermassifs, et sur Terre, un corps beaucoup moins massif, 80 ans passent.

Donc, théoriquement, pour voyager dans le futur, il suffirait de s’approcher d’un trou noir, mais assez loin de l’horizon des événements, d’y rester un moment et, quand vous reviendriez sur Terre, vous seriez dans le futur .

Le passé à travers un trou noir

Quant aux voyages dans le passé, les choses se compliquent un peu. Les physiciens pensent que le trou noir déforme tellement le temps qu’il peut revenir sur lui-même. Imaginez un morceau de corde et réunissez les deux extrémités, c’est ce que font ces objets supermassifs avec le temps.

Si nous pouvions entrer dans ce boucler temporel, nous trouverions une machine à voyager dans le temps où nous entrerions dans le futur et repartirions dans le passé. Les physiciens appellent ça boucler courbe fermée semblable au temps.

Selon les chercheurs, les voyages dans le passé ne seraient autorisés que jusqu’à la période d’apparition du trou noir. Alors, s’il est apparu après le Jurassique, inutile de le parcourir pour essayer d’apercevoir les dinosaures.

Et si vous avez prêté une attention particulière, nous devons entrer dans un trou noir pour trouver le boucler temporel. Cela implique de traverser l’horizon des événements, donc si nous devions entrer dans l’un de ces objets supermassifs, nous devrions quitter l’horizon des événements pour accéder au passé. C’est-à-dire : être plus rapide que la lumière – ce qui est impossible.

Et il y a encore un autre point qui rend impossible le retour au passé. En traversant l’horizon des événements, nous ferions l’expérience d’une « spaghétification ». Nos atomes seraient tous alignés et en spirale dans le vide.

Ainsi, un jour, nous pourrons peut-être voyager dans le futur en utilisant un trou noir. Aller dans le passé, cependant, ne restera que dans l’imaginaire.

