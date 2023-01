Les points sur la peinture rupestre pourraient être la plus ancienne forme d’écriture jamais vue

Une étude publiée jeudi (5) dans le Journal d’archéologie de Cambridge a enquêté sur les peintures rupestres européennes réalisées par des humains il y a environ 20 000 ans et a émis l’hypothèse que les lignes et les points qui composent un symbole en forme de Y pourraient être la première forme d’écriture connue dans l’histoire humaine, représentant le comportement d’une proie.

L’équipe de chercheurs a suggéré dans ses recherches que ces points et lignes apparemment abstraits, lorsqu’ils sont placés à côté d’images d’animaux, représentent en fait un système d’écriture sophistiqué qui explique comment ces humains voyaient les saisons d’accouplement et de naissance d’espèces importantes. Malgré la conclusion de cette étude, tous les chercheurs dans le domaine ne sont pas convaincus de cette interprétation.

Signes non figuratifs datant d’il y a 15 000 ans que les chasseurs-cueilleurs puisaient du manganèse noir et de l’ocre rouge dans la grotte de Niaux dans les Pyrénées françaises. (Crédit image : Musée de Néandertal, Mettmann)



La paléoanthropologue Mélanie Chang, de l’Université d’État de Portland, aux États-Unis, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré au la science en direct, qui est d’accord avec l’évaluation des chercheurs selon laquelle « les peuples du Paléolithique supérieur avaient la capacité cognitive d’écrire et de conserver des enregistrements du temps ». Cependant, elle a noté à son avis que « les hypothèses des chercheurs ne sont pas bien étayées par leurs résultats, et qu’elles n’abordent pas non plus les interprétations alternatives des marques qu’ils ont analysées ».

Le premier auteur de l’étude, Bennett Bacon, chercheur indépendant et restaurateur de meubles basé à Londres, a déclaré que connaître la dynamique des groupes d’animaux était très important pour concevoir le comportement de ceux qui vivaient au Paléolithique supérieur, après tout, ces animaux exerçaient diverses fonctions pour l’homme.

Image d’une peinture vieille d’environ 23 000 ans montrant quatre points associés à un motif ocre rouge d’un aurochs dans la grotte de La Pasiega, en Cantabrie, en Espagne.Image : Henri Breuli

Les différentes significations qu’une lettre peut avoir

Fait intéressant, le nombre total de marques (points ou lignes) trouvées en séquence dans les grottes n’a pas dépassé 13, ce qui peut indiquer que l’inscription est liée aux 13 mois lunaires de chaque année. L’analyse statistique des chercheurs de plus de 800 séquences d’étiquettes associées à des animaux soutient leur idée – ils ont trouvé de fortes corrélations entre le nombre d’étiquettes et les mois lunaires au cours desquels l’animal spécifique est connu pour s’accoupler.

Pour les chercheurs, le signe en forme de Y fait référence à un événement particulier du cycle de vie d’un animal. Les analyses statistiques appuient cette conclusion selon laquelle placer le signe en forme de Y sur une série de marques signale la saison de naissance d’une espèce animale.

proto-écriture

L’équipe a fait valoir que « la capacité d’attribuer des signaux abstraits à des phénomènes dans le monde, d’enregistrer des événements passés et de prédire des événements futurs, était une profonde réussite intellectuelle ». Pour tenter d’adapter ce système d’écriture, Bacon et ses collègues ont dit qu’il s’agissait d’une « proto-écriture », « un intermédiaire entre la notation et l’écriture complète ».

Il y a ceux qui soutiennent que toute hypothèse soulevée sur la signification des symboles doit être correctement étudiée, sinon ils ne deviennent que des hypothèses. De plus, tout doit être bien fondé, car il existe des processus logiques suivis par certains chercheurs qui ne sont pas évidents ou intuitifs pour d’autres. Chang pense que le signe Y peut représenter des caractéristiques anatomiques d’animaux et pas nécessairement une période. Il existe de nombreuses spéculations et attentes concernant ce sujet.

En résumé, Bacon et ses collègues ont écrit qu’ils « ont proposé l’existence d’un système de notation associé à un sujet animal non ambigu lié à des événements biologiquement significatifs » et que cela leur permet « pour la première fois, de comprendre un système de notation paléolithique dans son intégralité ». « .

Bacon a révélé qu’il avait l’intention d’étendre le travail. « Nous examinons d’autres signaux », a-t-il déclaré. « Plutôt que de chercher la signification des signes individuels, ce que nous recherchons, ce sont les bases linguistiques et cognitives qui sous-tendent le système de ‘l’écriture’. » Il reste encore beaucoup à savoir sur ce système et de nombreuses significations à rechercher.

Le plus ancien message écrit jamais trouvé

A la fin de l’année dernière, le Apparence numérique a publié un article sur le message considéré comme le plus ancien jamais trouvé. Il a été écrit sur un type de peigne en ivoire avec un alphabet qui allait plus tard évoluer vers ce que nous connaissons aujourd’hui. L’instrument aux dents fines se trouvait à Tel Lachish, une ancienne ville cananéenne à environ 40 kilomètres au sud-ouest de Jérusalem, depuis plusieurs années, mais ce n’est que récemment que les scientifiques ont remarqué l’existence de 17 lettres minuscules formant la phrase « ytš ḥṭ ḏ lqml ś(rw]zqt »qui se traduit approximativement par : « Que cette proie arrache les poux de vos cheveux et de votre barbe » – aussi étrange que cela puisse paraître !

