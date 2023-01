La sonde de la NASA détecte le plus grand nombre de taches solaires au cours des sept dernières années

Décembre a été un mois très chargé pour le Soleil. Un chercheur de Turquie a recueilli des données recueillies par la sonde Observatoire de la dynamique solaire (Observatory of Solar Dynamics), de la NASA, et a découvert que, le mois dernier, l’étoile représentait le plus grand nombre de taches solaires au cours des sept dernières années.

Image : NASA/SDO

En empilant numériquement 26 jours de photos du Soleil prises entre le 2 et le 27 décembre 2022, Senol Sanli, un constructeur de télescopes amateur et astrophotographe de Bursa, en Turquie, a fait une découverte étonnante.

« Il y avait plus de 24 groupes de taches solaires, dont certains assez grands, encombrés en deux bandes sur les côtés opposés de l’équateur du soleil », a révélé Sanli.

D’après le site Météo spatialela congestion des noyaux sombres a catapulté le nombre mensuel de taches solaires à sa valeur la plus élevée depuis 2015, comme le montre le graphique ci-dessous, préparé par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis :

Source : NOAA

Le graphique NOAA montre la progression ascendante du cycle solaire actuel. Il a battu les prévisions officielles pendant 35 mois consécutifs. Si la tendance se poursuit, le pic d’activité, prévu pour 2025, arrivera plus tôt ou sera plus fort que prévu initialement – peut-être les deux.

Que sont les taches solaires et que provoquent-elles ?

Le Soleil a un cycle d’activité solaire de 11 ans et se trouve actuellement dans ce que les astronomes appellent le cycle solaire 25. Ce nombre fait référence à des cycles qui ont été suivis de près par les scientifiques.

Au plus fort des cycles solaires, le Soleil présente une série de taches à sa surface, qui représentent des concentrations d’énergie. Lorsque les lignes magnétiques s’emmêlent dans les taches solaires, elles peuvent « casser » et générer des rafales d’énergie.

Selon la NASA, ces sursauts sont des explosions massives du Soleil qui projettent des particules chargées de rayonnement hors de l’étoile. Les fusées éclairantes (drapeaux) sont classées dans un système de lettres établi par la NOAA – A, B, C, M et X – en fonction de l’intensité des rayons X qu’elles émettent, chaque niveau représentant 10 fois l’intensité du dernier.

Ces éruptions envoient des particules chargées de rayonnement solaire à une vitesse incroyable de 1,6 million de km/h, et peuvent atteindre encore plus en cas d’éruptions de classification supérieure.

Les éruptions solaires sont parfois accompagnées d’éjections de masse coronale (CME), qui sont des nuages ​​de plasma magnétisé qui peuvent mettre jusqu’à trois jours pour atteindre la Terre.

Selon la puissance avec laquelle elles arrivent ici, les CME déclenchent des orages géomagnétiques dans l’atmosphère de proportions plus ou moins importantes. Ces tempêtes génèrent de belles aurores boréales, mais elles peuvent également provoquer des pannes de courant et même faire tomber des satellites hors de leur orbite.

