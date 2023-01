Le chef de la NASA révèle les ambitions de l’agence pour 2023

« En 2022, nous sommes entrés dans l’histoire. En 2023, nous préparons notre avenir en explorant les secrets de l’univers. Tout pour le bien de l’humanité », indique la légende d’une vidéo institutionnelle diffusée cette semaine par la NASA sur YouTube, qui montre ce que l’agence attend cette année.

Une vidéo institutionnelle de la NASA dévoile ses plans pour 2023

Selon Bill Nelson, administrateur de l’entité, « 22 restera dans les livres d’histoire comme l’une des plus abouties de toute l’histoire des missions de la NASA ». Il ajoute que l’année écoulée a inauguré un « âge d’or de l’exploration spatiale ».

Dans la vidéo, le responsable met en avant le prochain satellite météo TEMPO (abréviation de Émissions troposphériques : surveillance de la pollutionqui indique « Tropospheric Emissions: Pollution Monitoring »), et mentionne « des développements aéronautiques qui changent la donne » dans sa narration sur des scènes mettant en scène le jet supersonique X-59 et le prototype d’avion tout électrique X-57.

Lorsque l’image du groupe de sélection actuel d’astronautes apparaît à l’écran, Nelson informe que 2023 sera l’année au cours de laquelle l’équipage de la mission Artemis 2 sera choisi.

Lire la suite:

Autres faits marquants de la NASA pour 2023

Le matériel publicitaire indique que le premier vol habité du vaisseau spatial Starliner de Boeing est prévu pour avril, ce qui ajoute une deuxième option américaine pour transporter des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS).

OSIRIS-REx, la mission d’échantillonnage d’astéroïdes Bennu, devrait revenir sur Terre en septembre. Le mois suivant, une autre mission d’astéroïdes, PSYCHE, doit être lancée, qui est conçue pour étudier la roche spatiale métallique 16 Psyche, peut-être un vestige d’un noyau protoplanétaire.

La vidéo met également en évidence les missions lunaires robotiques à venir, les missions d’équipage et de fret en cours pour l’ISS, la science qui se déroule à bord de la station, les attributions de contrats pour les services de véhicules lunaires et un autre système d’atterrissage humain pour les missions Artemis, en plus des prototypes de combinaison spatiale du programme.

Nelson termine la vidéo avec une citation de Carl Sagan. « L’exploration est dans notre nature. Nous avons commencé comme vagabonds, et nous sommes toujours des vagabonds. Nous sommes restés assez longtemps sur les rives de l’océan cosmique. Nous sommes enfin prêts à mettre les voiles vers les étoiles.

Selon toutes les indications, 2023 sera une grande année pour les missions spatiales.

