Un satellite européen enregistre les Grands Lacs d’Amérique du Nord en haute définition

Formée par les lacs Supérieur, Michigan, Huron, Érié et Ontario, la région appelée « Grands Lacs » représente la plus grande surface d’eau douce au monde. Situées entre le nord-est des États-Unis et le sud-est du Canada, elles couvrent une superficie de 246 000 kilomètres carrés, soit environ la taille de l’État de São Paulo.

Ce mercredi (4), l’Agence spatiale européenne (ESA) a partagé sur Twitter la meilleure résolution d’image capturée à ce jour de cet impressionnant point géographique de notre planète, dont l’origine remonte à 12 000 ans.

Selon la publication, le record a été réalisé par le satellite Sentinel-3, qui vise à mesurer la topographie de la surface marine, les températures de l’eau et du sol, ainsi que leurs couleurs, avec une grande précision et fiabilité, pour soutenir les systèmes de prévision océanique. la gestion, la surveillance de l’environnement et la surveillance du climat.

Dans le cadre du programme Copernicus d’observation de la Terre, la mission Sentinel-3 est opérée conjointement par l’ESA et EUMETSAT (Organisation européenne pour l’exploitation de satellites météorologiques) pour fournir des services opérationnels d’observation océanique et terrestre.

À propos des Grands Lacs

Selon le site Web InfoEscola, ils se sont formés au cours de la dernière période glaciaire et sont reliés entre eux par des détroits, de petites rivières et des canaux.

Ils forment le centre du soi-disant « bassin des Grands Lacs », l’une des régions les plus densément peuplées d’Amérique du Nord, qui abrite environ 40 % de la population canadienne.

Plusieurs villes clés de l’économie des deux pays s’y trouvent : Chicago, Cleveland, Milwaukee, Rochester et Buffalo du côté nord-américain, et Toronto, Montréal et Québec du côté canadien.

Voici les cinq Grands Lacs :

Plus haute: le plus grand et le plus profond des cinq Michigan: le seul situé entièrement en territoire nord-américain. C’est le deuxième plus grand lac en volume. Hurons : le deuxième plus grand en superficie Érié : le plus petit en volume Ontario : la plus petite en surface

Un sixième lac, mais plus petit, appelé Lake St. Clair, fait partie du système des Grands Lacs. Il se situe entre les lacs Huron et Érié, sans être officiellement considéré comme l’un d’eux.

Le système comprend également le St. Mary (entre Superior et Huron) ou Detroit (entre St. Clair et Erie) et la rivière Niagara, avec ses chutes, entre Erie et Ontario.

Parmi eux se trouvent environ 35 000 îlots, dont l’île Manitoulin, dans le lac Huron, se démarque, la plus grande île d’une portion d’eau intérieure (abritant, elle-même, le plus grand lac d’un autre lac : le lac Manitou, d’une superficie de 104km²).

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !