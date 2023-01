Comprendre les unités de mesure astronomiques

En lisant les articles sur l’espace ici à Apparence numérique ou toute autre source d’actualité dans le domaine, ainsi que des articles scientifiques qui abordent des sujets connexes, vous devez avoir rencontré des expressions telles que : Distance lunaire (DL), Unité astronomique (UA), Année-lumière et parsec (pc).

Plus tôt cette semaine, nous avons couvert ce qu’est une année-lumière, ce qui vous indique essentiellement la distance parcourue par la lumière en une année. Mais qu’en est-il des autres références ? Découvrez chacun des concepts ci-dessous :

Distance lunaire (DL)

La distance lunaire (DL) fait référence à la distance moyenne entre le centre de la Terre et le centre de la Lune, qui est 384 400 kilomètresce qui équivaut à environ 30 diamètres de notre planète.

Comme l’orbite lunaire n’est pas parfaitement circulaire, la Lune n’est pas toujours à la même distance de nous. À un périgée moyen (le point le plus proche de la Terre), il est à 363 228 kilomètres d’ici, et à un apogée moyen (le point le plus éloigné de la Terre), à ​​405 400 kilomètres.

Le DL est principalement utilisé pour exprimer la distance à des corps relativement proches de la Terre, tels que des astéroïdes et des comètes qui finissent par traverser l’orbite de notre planète.

Unité astronomique (UA)

Une unité astronomique (UA) est la distance moyenne de la Terre au Soleil, qui est d’environ 150 millions de kilomètres. Parce que l’orbite de la Terre est elliptique, la distance réelle à notre étoile hôte varie d’environ 3 % sur une période d’un an – c’est pourquoi la distance moyenne est utilisée.

D’après le guide astronomique starwalk, AU est souvent utilisé pour mesurer les distances entre les objets du système solaire ou d’autres systèmes stellaires. Par exemple, à leur point le plus proche de la Terre, Mars et Jupiter sont respectivement à 0,37 UA (55,5 millions de km) et 3,9 UA (585 millions de km) de la Terre.

Année-lumière

Malgré son nom, une année-lumière est une unité de distance, pas de temps. C’est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année terrestre, ce qui équivaut à 9,46 trillions de kilomètres.

L’année-lumière est utilisée pour mesurer les distances à des objets en dehors du système solaire, tels que d’autres étoiles et galaxies. Par exemple, l’étoile la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, est située à 4,24 années-lumière de nous. La plus proche voisine galactique de la Voie lactée, la galaxie d’Andromède, se trouve à environ 2,5 millions d’années-lumière.

parsec (pc)

Enfin, nous avons Parsec. En astronomie professionnelle, au lieu de l’année-lumière, cette unité de mesure est plus fréquemment utilisée, soit environ 3,26 années-lumière (206 000 UA ou 30,9 billions de km).

Et là? Est-il désormais plus facile de comprendre les distances astronomiques ? Appréciez et commentez vos autres curiosités sur les concepts spatiaux !

