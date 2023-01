Comment bien cuire les pâtes ?

Le macaroni est une pâte italienne qui est devenue populaire dans le monde entier. Cependant, les Italiens ont tendance à se mettre un peu en colère lorsque la méthode de préparation des pâtes est modifiée. Et c’est ce qui s’est passé entre le professeur Giorgio Parisi et le chef Antonello Colonna.

Giorgio Parisi a été le lauréat du prix Nobel de physique 2021 pour « la découverte de l’interaction du désordre et des fluctuations dans les systèmes physiques de l’échelle atomique à l’échelle planétaire » et a suggéré un moyen de cuire des pâtes et d’économiser de l’énergie en même temps.

Lire la suite:

Il a indiqué que l’arrêt de la cuisson des pâtes à mi-chemin du processus réduirait le coût de cuisson des pâtes. Après l’extinction, si les nouilles étaient maintenues fermées avec un couvercle dans la casserole, elles finiraient de cuire dans la chaleur résiduelle de l’eau.

Cependant, la réponse du chef étoilé Michelin, une évaluation de renommée internationale qui évalue la qualité du plat, n’a pas été aussi favorable. Antonello Colonna a déclaré que les pâtes ainsi préparées ne seraient jamais servies dans un restaurant de grande qualité comme le sien. Selon le chef, la pâte devient caoutchouteuse.

La controverse entre le physicien et le chef a retenti, et les étudiants de l’Université de Nottingham Trent, Mia et Ross, ont décidé de tester des méthodes économiques de cuisson des pâtes et de déterminer si cela s’est vraiment avéré si mauvais.

Cuisson des macaronis

Tout d’abord, vous devez comprendre comment les pâtes sont cuites. Dans les pâtes sèches, qui sont plus courantes sur le marché, le processus comporte deux étapes. La première est la réhydratation des pâtes, qui se produit généralement dans de l’eau bouillante et sert à ramollir les pâtes. La deuxième étape est celle où les protéines sont chauffées, se dilatent et deviennent comestibles. Le processus prend environ 10 à 12 minutes pour 100 grammes de pâtes cuites dans 1 litre d’eau.

réduction des coûts

Les étudiants Mia et Ross ont découvert dans leur étude que 60% de l’énergie dépensée pour la cuisson des pâtes sert à maintenir l’eau bouillante pendant 10 minutes. Les 40% restants servent à chauffer la marmite (5%), à porter l’eau à ébullition (34%) et à chauffer les pâtes à température d’ébullition (1%). Ils ont donc testé des moyens de raccourcir les dix minutes de temps de cuisson.

La méthode proposée par le lauréat du prix Nobel de physique réduit les coûts de moitié. Mais en séparant les processus de réhydratation et de chauffage, les résultats obtenus par les chercheurs étaient meilleurs.

La réhydratation de la pâte peut se faire entièrement à l’eau froide. S’il est placé pendant deux heures dans de l’eau non chauffée, le résultat est le même qu’une réhydratation par ébullition uniquement avec un coût énergétique nul.

Après avoir été réhydratées dans de l’eau froide, les pâtes doivent être jetées dans l’eau bouillante pour que les pâtes se réchauffent. Les scientifiques ont découvert que s’ils réduisent l’eau de moitié, la qualité de la pâte n’est pas affectée.

Un autre point du processus qui, selon Mia et Ross, consomme beaucoup d’énergie est le processus d’ébullition de l’eau (34%). L’économie dans cette partie ne porte pas l’eau à ébullition à 100 ° C. Les protéines des pâtes se dilatent à 80 ° C, il suffit donc de chauffer l’eau à cette température.

mauvais résultats

Au cours du processus de recherche, Mia et Ross sont tombés sur deux situations qui ont rendu les pâtes vraiment mauvaises, toutes deux lors de l’étape de chauffage des pâtes. Un où ils ont réduit l’eau de chauffage d’un tiers, ce qui a donné des pâtes cuites de manière inégale. Et un autre en faisant cette étape au micro-ondes, mais selon eux, c’était les pires pâtes qu’ils aient faites.

Le moyen le plus efficace

La méthode la plus efficace signalée par les scientifiques consiste à conserver les nouilles dans de l’eau froide pendant 2 heures. Après cela, ajoutez les pâtes dans une casserole avec de la sauce ou de l’eau à moitié bouillante (500 ml pour 100 grammes). Ils recommandent également de mettre un peu de sel dans l’eau pour améliorer le goût.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !