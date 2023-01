Des astronomes vont enquêter sur la lune de Saturne à la recherche de signes de vie extraterrestre

Encelade, l’une des 82 lunes de Saturne, est sur le radar des astronomes : c’est l’un des principaux candidats à l’hébergement de vie extraterrestre. Un océan salé a déjà été trouvé à sa surface, et on pense que cette lune maintient des températures hospitalières à l’intérieur, capables de soutenir un écosystème marin extraterrestre. Malgré tant de points positifs et favorables à cette situation, trouver de la vie sur Encelade n’est pas chose aisée.

La lune est entourée d’une coquille de glace d’environ 5 kilomètres d’épaisseur à son point le plus mince, et l’océan en dessous a une profondeur de 10 kilomètres. Ces chiffres, sur Terre, apporteraient déjà d’énormes difficultés, imaginez sur une lune à la moitié du système solaire. Heureusement, de nouvelles recherches suggèrent que les panaches d’eau salée, qui apparaissent sur la surface lunaire, pourraient être un moyen de le faire, même s’il n’y a pas beaucoup de vie là-bas.

Le biologiste évolutionniste Regis Ferrière de l’Université d’Arizona a déclaré : « En simulant les données d’un vaisseau spatial qui ne collecterait que les panaches, notre équipe a maintenant montré que cette approche serait suffisante pour déterminer en toute confiance s’il y a ou non de la vie dans l’océan d’Encelade. sans avoir à sonder les profondeurs de la lune. C’est une perspective excitante. »

Bien qu’il soit très différent de la Terre, le plancher océanique d’Encelade peut présenter des similitudes avec ce que l’on voit ici. La vie au fond des océans ne dépend pas de la photosynthèse, mais de l’exploitation de l’énergie des réactions chimiques.

Image : Eruption de la coquille glacée d’Encelade. Crédits : NASA/JPL/Institut des sciences spatiales

Lorsque le vaisseau spatial Cassini a survolé ces panaches il y a plus de dix ans, plusieurs molécules ont été détectées, dont certaines liées aux évents hydrothermaux de la Terre : du méthane et de plus petites quantités de dihydrogène et de dioxyde de carbone. Ces composés pourraient être liés à des archées productrices de méthane ici sur Terre. « Sur notre planète, les bouches hydrothermales grouillent de vie, petites et grandes, malgré l’obscurité et la pression insensée », a déclaré Ferrière.

Le fond marin d’Encelade pourrait ressembler au fond marin de la Terre

Face à cette possibilité, les chercheurs ont ensuite modélisé dans une étude la probabilité que des cellules et d’autres molécules biologiques soient éjectées par les ouvertures et la quantité de ces matériaux qui se retrouveraient.

« Nous avons été surpris de constater que l’abondance hypothétique de cellules n’égalerait que la biomasse d’une seule baleine dans l’océan mondial d’Encelade », a déclaré le biologiste évolutionniste Antonin Affholder, maintenant à l’Université d’Arizona mais qui était à l’Université de Paris Sciences. et Lettres en France, au moment de l’enquête. Même ainsi, il se peut qu’il n’y ait pas assez de matériel biologique pour être collecté par un vaisseau spatial spécialisé, et les chances qu’une cellule survive au voyage à travers la glace et soient vomies dans l’espace sont probablement très faibles.

« Considérant que, selon les calculs, toute vie présente sur Encelade serait extrêmement rare, il y a encore de fortes chances que nous ne trouvions jamais assez de molécules organiques dans les panaches pour conclure sans équivoque qu’elle est là », explique Ferrière. Bien que le bon vaisseau spatial n’ait pas encore été défini, les scientifiques doivent étudier ces questions et d’autres afin que la mission puisse être réussie et aussi complète que possible.

