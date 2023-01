Pépinière étoilée capturée par une image époustouflante

Une image réalisée en capturant la lumière infrarouge émise par les étoiles a été réalisée et a révélé des étoiles qui étaient auparavant cachées derrière des nuages ​​​​de gaz et de poussière qui empêchent l’observation de la lumière visible.

L’image montre la pépinière d’étoiles, ou nébuleuse, Sharpless 54 (Sh2–54) sous la forme d’un orbe orange rempli de points lumineux causés par les étoiles. Sh2-54 est situé à environ 6000 années-lumière de la Terre dans la constellation de Serpens, qui ressemble à un serpent.

Les étoiles vues dans l’image, jusque-là, étaient cachées. Les nuages ​​de poussière et de gaz absorbent une grande partie de la lumière visible, ce qui rend impossible de voir ce qui se cache derrière eux. Pour les voir, il a fallu utiliser le Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) de l’ESO, qui effectue des observations en lumière infrarouge.

VISTA est un projet qui effectue à plusieurs reprises des observations infrarouges de la Voie lactée. Ils révèlent d’innombrables détails de l’évolution stellaire que les observations en lumière visible peuvent manquer, quelle que soit la puissance du télescope.

Pour étudier les nébuleuses, l’utilisation d’observatoires infrarouges est essentielle. Les ondes électromagnétiques à des longueurs d’onde plus courtes que la lumière visible traversent facilement les nuages ​​de gaz et de poussière.

Image de la nébuleuse Sh2-54 capturée par le VLT Survey Telescope à l’Observatoire Paranal de l’ESO au Chili. La longueur d’onde capturée ne permet pas d’observer les étoiles à l’intérieur et derrière elle, car la lumière ne traverse pas le nuage de poussière et de gaz.

formation d’étoiles

Les nébuleuses se forment lorsque la gravité provoque l’agglutination de poussières et de gaz, principalement de l’hélium et de l’hydrogène. L’influence gravitationnelle de ces amas augmente à mesure qu’ils augmentent en taille.

L’augmentation de l’influence gravitationnelle conduit à la formation de nuages ​​moléculaires – régions de la nébuleuse à haute densité – qui deviennent massifs au point de s’effondrer sous leur propre gravité et d’amorcer la formation d’étoiles, les protoétoiles.

Les protoétoiles ne sont pas encore des étoiles. Ils ne sont pas encore assez chauds pour faire fondre l’hydrogène et former de l’hélium. Leur lueur vient du fait qu’ils chauffent leur matériau alors qu’il continue de s’effondrer sous sa gravité.

L’attraction du gaz et de la poussière de la nébuleuse se produit même lorsque le noyau de la protoétoile atteint une température d’environ 10 millions de degrés Celsius et que la fusion de l’hydrogène commence, devenant une jeune étoile.

La nébuleuse Sh2–54 est pleine de jeunes étoiles et de protoétoiles qui la rendent super lumineuse.

