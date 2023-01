L’homme médiéval retrouvé a été tué par plusieurs coups d’épée à la tête

Il y a plus de 700 ans, une affaire médiévale de « violence brute » a mis fin à la vie d’un jeune homme avec quatre épées dans la tête, selon une nouvelle étude de « l’affaire froide médiévale ».

La brutalité des blessures suggère que le meurtre pourrait être « un cas d’exagération », selon l’auteur principal Chiara Tesi, anthropologue au Centre d’ostéoarchéologie et de paléopathologie de l’Université d’Insubria en Italie, dans une interview avec Live Science.

Tesi et ses collègues ont analysé les restes de la victime à l’aide de techniques médico-légales modernes, notamment la tomodensitométrie et la microscopie numérique de précision pour regardez les blessures au crâne.

« L’individu a probablement été pris par surprise par l’agresseur » et n’a pas su se protéger adéquatement la tête, a-t-il dit. Après avoir d’abord attaqué la victime de face, le tueur semble avoir poursuivi l’homme alors qu’il se retournait, essayant probablement de s’échapper car les blessures les plus profondes étaient infligées par derrière, selon une étude publiée dans le numéro de décembre du Journal of Archaeological Science : Rapports. .

Les archéologues ont découvert le squelette de la victime en 2006 dans l’église de San Biagio à Cittiglio, une petite ville située dans la province de Varese, en Italie. Les parties les plus anciennes du bâtiment datent du 8ème siècle avant JC, mais le squelette endommagé a été retrouvé dans une tombe dans un atrium construit près de l’entrée au 11ème siècle; la datation au radiocarbone indique que la victime y a été enterrée avant 1260 après JC

La nouvelle étude suggère que la victime était un homme âgé de 19 à 24 ans lorsqu’il a été assassiné. Une étude sur les fouilles publiée en 2008 dans la revue Fasti Online a noté certaines de ses blessures, mais Tesi a déclaré que la nouvelle étude révélait davantage de blessures et la séquence du meurtre.

Elle a déclaré que le jeune homme avait probablement bloqué ou esquivé la frappe initiale de l’attaquant, bien que la première frappe ait tout de même causé des blessures superficielles au sommet du crâne.

Alors qu’il se retournait pour s’enfuir, « la victime a été frappée coup sur coup par deux autres coups, l’un touchant la région auriculaire. [orelha] et l’autre la région nucale [parte de trás do pescoço] », elle a dit. « À la fin, vraisemblablement épuisé et face contre terre, il a finalement été frappé d’un dernier coup à l’arrière de la tête qui a causé la mort immédiate. »

Cette « exagération évidente » suggère qu’il pourrait y avoir eu un motif complexe pour le meurtre, a déclaré Tesi ; une attaque aussi frénétique semblait montrer que l’attaquant était déterminé à terminer son travail meurtrier.

La nouvelle étude montre que les blessures ont toutes été causées par la même arme blanche – très probablement une épée en acier – tandis que la position des blessures suggère qu’elles ont été infligées par un seul agresseur, a-t-elle déclaré.

Les chercheurs ont passé au peigne fin les archives historiques pour tenter de déterminer l’identité de la victime, mais « nous n’avons rien trouvé », a déclaré Tesi. Son enterrement important, cependant, suggère qu’il pourrait avoir été membre de la puissante famille De Citillio qui a initialement fondé l’église.

Une blessure cicatrisée sur le front de la victime suggère qu’il avait de l’expérience dans la guerre ; tandis que les caractéristiques de son épaule droite étaient probablement causées par « la pratique habituelle du tir à l’arc et l’utilisation d’un arc dès son plus jeune âge », a déclaré Tesi – peut-être un signe qu’il avait l’habitude de chasser pour le sport.

La dernière étude a révélé que la victime du meurtre avait probablement été tuée par quatre coups d’épée à la tête (Image : Stefano Ricci/Université de Sienne)

Pour examiner comment l’épée a frappé les tissus mous maintenant décomposés de la victime, les chercheurs ont créé des reconstructions du visage de la victime. « Nous avons testé la formation de plaies en plaçant une lame sur la tête reconstruite et en reproduisant les coups reçus par le sujet », a-t-elle déclaré. La reconstruction a permis d’évaluer la gravité des blessures.

« Ils utilisent la tête comme un moyen de montrer ces multiples blessures au crâne », a déclaré à Live Science Caroline Wilkinson, directrice du Face Lab de l’Université John Moores de Liverpool au Royaume-Uni. « C’est vraiment intéressant – une bonne utilisation des techniques médico-légales pour examiner les traumatismes crâniens et la façon dont ces blessures ont été causées. »

Wilkinson n’a pas été impliqué dans la nouvelle étude, mais il a travaillé sur la reconstruction des visages de certaines des victimes d’un massacre médiéval de Juifs dans la ville anglaise de Norwich. Les représentations faciales « peuvent créer un récit personnel autour des restes humains, plutôt que de simplement regarder des spécimens dans une vitrine », a-t-elle déclaré.

Tesi pense également que la reconstruction peut aider les gens à créer des liens avec la victime. « Voir le visage et les yeux d’un jeune est certainement plus excitant que de simplement regarder un crâne », a-t-elle déclaré.

