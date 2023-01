La Chine posera le pied sur la lune lors d’un vol habité

La Chine prévoit d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici la fin de la décennie. Une vidéo publiée par la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) montre comment cela pourrait se produire et à quoi ressembleront les engins spatiaux habités et les atterrisseurs lunaires de la prochaine génération de la Chine.

L’exposition réalisée le 20 décembre 2022 et diffusée par la Télévision centrale de Chine (CCTV) a détaillé le vaisseau spatial habité et le module lunaire de pointe de l’agence spatiale chinoise CNSA. La conférence a été donnée par Wu Yansheng, président de CASC, le principal fournisseur de services pour le programme spatial chinois.

Dans la présentation, des animations du vaisseau spatial sont montrées atterrissant sur la Lune, puis le drapeau chinois est planté sur la surface lunaire.

CASC est déjà connu pour travailler à la réalisation d’un alunissage. De plus, d’autres experts spatiaux soulignent qu’une mission de courte durée vers la Lune serait possible avant 2030.

La Chine a battu des records de lancement en 2022 et finalisé la Station spatiale Tiangong en orbite terrestre basse. Cependant, les plans de la Chine ne s’arrêtent pas là.

Le pays développe une nouvelle génération de fusées spatiales pour lancer un nouveau modèle de vaisseau spatial habité. De plus, la Chine a son propre programme lunaire qui va de pair avec Artemis de la NASA.

Le projet s’appelle International Lunar Research Station (ILRS) est un partenariat entre la Russie et la Chine et a l’intention de lancer une base lunaire. La base sera établie au pôle sud de la Lune. Le projet comprend trois phases : reconnaissance, construction et utilisation. Le premier d’entre eux a déjà commencé en 2019 avec la mission robotique chinoise Chang 4. La prévision est que la base sera prête à recevoir des missions d’ici 2036.

