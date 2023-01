Les différences entre les événements météorologiques dans les hémisphères nord et sud pourraient voir leurs causes découvertes

Une étude récente des modèles de tempêtes mondiales a justifié le fait que les événements météorologiques et autres phénomènes météorologiques extrêmes ne sont pas également répartis entre les hémisphères nord et sud. Selon les chercheurs, le sud est environ 24 % plus orageux que le nord. La recherche a identifié les hauteurs des chaînes de montagnes et la circulation de l’énergie autour des océans comme les deux principaux facteurs déterminant la formation des tempêtes au-dessus et au-dessous de l’équateur.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Chicago et de l’Université de Washington a publié une série de modèles climatiques avec des changements de variables telles que la topographie et les courants océaniques. La climatologue de l’Université de Chicago, Tiffany Shaw, a déclaré avoir utilisé « des modèles climatiques basés sur les lois de la physique et réalisé des expériences pour tester nos hypothèses ».

Lorsque les chercheurs ont aplati les masses continentales des hémisphères nord et sud, la moitié de la différence de tempête a disparu du modèle. Ajoutée à l’aplatissement des montagnes du monde, la perte de transfert d’énergie par les courants océaniques a aligné les niveaux de tempête dans les deux hémisphères.

Les observations satellitaires ont indiqué que la fréquence des orages a augmenté dans l’hémisphère sud depuis les années 1980, alors qu’elle est restée pratiquement inchangée dans l’hémisphère nord. Ce fait s’est probablement produit en raison de changements dans les courants causés par des changements dans l’atmosphère et les températures des océans. Bien qu’ils affectent le monde entier, dans le nord, ils sont contrebalancés par la perte de glace de mer et de neige et l’augmentation de l’absorption de la lumière solaire.

Le changement climatique dans l’hémisphère nord est atténué

Dans l’article, les auteurs ont souligné cette situation. « L’hémisphère sud devrait devenir plus orageux, tandis que les changements de tempête dans l’hémisphère nord sont atténués en raison d’un bras de fer entre les changements climatiques tropicaux et polaires », ont-ils écrit.

Avec l’arrivée de l’imagerie satellitaire à grande échelle et en temps réel au début des années 1980, les chercheurs ont pu acquérir une multitude de nouvelles informations sur les différents événements météorologiques entre les hémisphères nord et sud, ce qui a permis de cartographier et de surveiller leur évolution. au cours des années.

Ces nouvelles découvertes seront réinjectées dans les modèles de changement climatique pour aider les scientifiques à mieux comprendre comment le réchauffement climatique pourrait affecter différemment les tempêtes et les conditions météorologiques dans les deux hémisphères – et quelles variables seront les plus importantes.

