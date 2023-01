Une explosion pourrait appauvrir la couche d’ozone des planètes

Une étude récente des supernovae a ajouté une charge potentiellement mortelle à cette étoile. Apparemment, il existe un type de supernova capable de détruire la couche d’ozone d’une planète des années après l’explosion initiale résultant de la mort d’une étoile géante.

Cela peut ne pas sembler très impressionnant au premier abord, mais il y a une étoile dans la constellation d’Orion, située à 642 années-lumière de la Terre, connue sous le nom de Bételgeuse, qui pourrait exploser dans les prochains millions d’années. Une fois devenue supernova, l’étoile sera l’objet le plus brillant du ciel, juste derrière le Soleil.

Lire la suite:

Malgré la luminosité intense, ce que les astronomes craignent le plus à propos de ce phénomène, c’est le rayonnement à haute énergie libéré, généralement sous la forme de rayons X et de rayons gamma, à partir de ce processus d’explosion. Ce type de rayonnement peut catalyser l’oxygène et éliminer la couche d’ozone protectrice de la Terre. Sans elle, la vie à la surface de la Terre n’existerait pas.

L’éclatement de rayonnement se produit dans les premières secondes d’une supernova, mais une menace encore plus grande survient plus tard. Les rayons cosmiques, particules subatomiques accélérées, transportent avec eux une fraction décente de l’énergie totale de la supernova, et ils peuvent également éliminer les couches d’ozone et immerger la surface d’une planète dans un rayonnement mortel.

L’analyse du régolithe lunaire et des noyaux en haute mer a révélé des quantités substantielles de fer 60, un isotope radioactif du fer produit uniquement dans les supernovae, soulignant que cet événement peut s’être produit dans le passé. La présence de fer 60 suggère que la Terre a été frappée par une éjection de supernova il y a quelques millions d’années. Selon les scientifiques, pour l’instant, la Terre est en sécurité, car il n’y a pas de candidats supernova à proximité qui pourraient constituer une menace pour la planète.

Explosion dangereuse d’un nouveau type de supernova

L’explosion de la classe spéciale de supernova, dont les astronomes s’inquiètent, se produit lorsqu’une étoile en fin de vie est entourée d’un épais disque de matière. Dès que la première explosion de supernova se produit, une onde de choc frappe ce disque et élève la température de la matière. Ce processus émet beaucoup de rayons X qui peuvent parcourir des distances extrêmement longues.

Dans l’étude récente, les astronomes ont découvert que les supernovae à rayons X les plus brillantes peuvent submerger la couche d’ozone d’une planète et provoquer jusqu’à 50 % d’appauvrissement, ce qui est plus que suffisant pour déclencher un événement d’extinction, à une distance incroyable de 150 années-lumière. Ce phénomène peut se produire des mois ou des années après l’explosion initiale. Les rayons cosmiques termineraient le travail avant que la biosphère n’ait une chance de retrouver sa couche protectrice.

