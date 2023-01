13 bébés pandas font leur première apparition publique en Chine

Des bébés pandas, nés en Chine en 2022, ont fait une apparition collective, même diffusée sur China Central Television. Il y a treize bébés pandas géants mignons, filmés dans les bras de soigneurs d’animaux et jouant dans une aire de jeux colorée.

C’était la première fois que ces animaux jouaient en public. Pendant la promenade dans le parc, les oursons ont exploré chaque recoin pendant que les dresseurs attendaient les spécimens avec des biberons pleins de lait prêts à les nourrir après la fête.

Après des années d’efforts de conservation, la Chine a réussi à augmenter la population de ces animaux afin de les soustraire, en 2021, du risque d’extinction. L’espèce est désormais considérée comme « vulnérable », selon les autorités chinoises.

Les efforts continus de la Chine pour préserver la biodiversité ont également eu un effet sur la population d’autres animaux. Il y a eu une augmentation significative du nombre de tigres de Sibérie, de léopards de l’Amour, d’éléphants d’Asie et d’ibis huppé.

Toutes ces réalisations sont le résultat de « l’amélioration des conditions de vie et des efforts de la Chine pour maintenir l’intégration de ses habitats », a expliqué Cui Shuhong, chef du département de la conservation de la nature et de l’écologie au ministère de l’Environnement.

Maintenant, avec les quatre paires de jumeaux nés il y a environ six mois à la Base de recherche sur l’élevage des pandas géants de Chengdu dans la province chinoise du Sichuan, la stabilité du nombre d’individus de l’espèce a augmenté et a soulagé les autorités chargées de la préservation. La portée devient plus forte et plus saine, et bientôt ils seront tous prêts à répandre encore plus de gentillesse autour de leur habitat.

