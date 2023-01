Après tout, le ciel est-il vraiment bleu ?

Habituellement, les jours clairs et ensoleillés, nous voyons le ciel bleu. Cela se produit simplement en raison de la réfraction de la lumière du soleil dans l’atmosphère terrestre. Le Soleil produit un large spectre de lumière visible, que nous voyons comme blanc mais qui inclut toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Lorsque la lumière du soleil traverse l’air, les atomes et les molécules de l’atmosphère diffusent la lumière bleue dans toutes les directions, bien plus que la lumière rouge – dans un phénomène connu sous le nom de « diffusion de Rayleigh ».

D’autres couleurs que le bleu sont présentes dans le ciel. Image : satit_srihin –

Au lever et au coucher du soleil, la lumière commence à se concentrer latéralement, ce qui nécessite plus de gaz pour passer. Ainsi, la lumière doit parcourir un chemin plus long, interagissant avec plus de particules dans l’atmosphère qui permettent la réfraction d’ondes lumineuses plus longues, comme le rouge.

Mais alors quelle est vraiment la couleur du ciel ?

Dans le ciel nocturne, même s’il est sombre, sans la présence de la Lune ou de nombreuses étoiles, il est toujours possible de voir des silhouettes d’arbres et d’autres objets. Bien que cela ressemble à de la pollution lumineuse, ce qui donne en réalité ce peu de clarté au ciel, ce sont les particules présentes dans l’atmosphère.

Cette lueur est appelée luminescence atmosphérique et peut être verte, jaune ou rouge. L’oxygène dans l’atmosphère produit de la lumière verte et rouge, les molécules d’hydroxyle (OH) émettent de la lumière rouge, tandis que le sodium est responsable de la lumière jaune.

Lire la suite:

D’où viennent le sodium et la lumière jaune ?

Bien qu’il ne représente qu’une petite partie de l’atmosphère, le sodium est responsable de la majeure partie de la luminescence atmosphérique. Son origine est les minuscules météorites qui pénètrent dans l’atmosphère terrestre et se vaporisent peu après.

Lorsqu’elles commencent à se désagréger en pénétrant dans l’atmosphère terrestre, ces « étoiles filantes » laissent derrière elles une traînée d’atomes et de molécules. Parmi eux, de nombreux atomes de sodium.

A quoi sert le sodium dans l’atmosphère ?

L’atmosphère terrestre est en mouvement constant, ce qui rend turbulente et difficile l’observation d’autres planètes, étoiles et galaxies d’ici sur Terre. Pour obtenir des images plus nettes, les chercheurs doivent utiliser une technique appelée optique adaptative.

La technique consiste à utiliser des miroirs déformables qui corrigent la turbulence de l’atmosphère, rendant les images plus nettes. Cependant, ils ont besoin d’une étoile proche de l’objet observé à utiliser comme référence pour la correction.

Il n’y a pas d’étoiles naturelles suffisamment brillantes pour que la technique fonctionne dans tout le ciel. Pour cela, les astronomes doivent « créer » leurs propres étoiles. Ces points lumineux dans le ciel sont formés par des lasers qui font briller le sodium au-dessus de l’atmosphère turbulente et permettent d’observer le ciel.

Alors non, le ciel de la Terre n’est pas seulement bleu, il peut aussi prendre des couleurs rouges, vertes et jaunes.

