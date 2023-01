Voir des images de la Terre et de la surface de la Lune prises par le premier orbiteur lunaire coréen

Lancé sur une fusée SpaceX Falcon 9 en août dernier, le vaisseau spatial Corée Pathfinder Lunar Orbiter (KPLO) est entré en orbite autour de la Lune fin décembre. Les premières images prises par le satellite ont été publiées par le Korea Aerospace Research Institute (KARI) sur Twitter.

#달 상공에서 #다누리 가 보낸 인증샷????✨

이 사진 은 에 탑재 된 고해상도 (luti) 를 이용 해 촬영, 달 크레이터들 지구 의 을 슊명 확인 할 수 수 ????사진 설명

1) 12 월 24 일 달 상공 344 km 에서 촬영한 사진

2) 12 월 28 일 달 상공 124 km 에서 촬영한 사진 pic.twitter.com/pBC5Dw5X9M — 한국항공우주연구원 (@kari2030) 3 janvier 2023

2023년 새해에 다누리가 촬영한 지구와 달

Du 2022 au 12 septembre au 31 septembre 2023 au 1er septembre 2023.

다누리 는 현재 의 의 확인 및 오차 조정 등 작업 진행 하고, 2 월 부터 적 인 기술 임무 수행 임무 수행 할 임무 수행 할#다누리 pic.twitter.com/fBF1azldSj — 한국항공우주연구원 (@kari2030) 3 janvier 2023

Aussi connu sous le nom de Danuri (un mot-valise des mots coréens pour « Lune » et « profiter »), l’orbiteur, qui fait le tour de la Lune toutes les deux heures, a capturé les images ci-dessus entre le 24 décembre et le 1er janvier, à moins de 120 km de la surface lunaire.

Selon le KARI, les photos et vidéos seront « utilisées pour sélectionner des sites potentiels pour un alunissage en 2032 ».

Les captures réalisées entre Noël et le Nouvel An, qui montrent la surface lunaire et la Terre en arrière-plan, sont des images de test, qui font partie de la phase de mise en service de l’engin spatial en orbite.

En fait, la mission scientifique de l’orbiteur Danuri ne commencera effectivement que le mois prochain, lorsqu’il commencera à cartographier et à analyser le terrain lunaire et à mesurer la force magnétique et les rayons gamma.

Selon l’équipe responsable de l’équipement, en transmettant des photos et des vidéos vers la Terre, il testera la technologie expérimentale de « l’internet de l’espace ».

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a salué les réalisations de Danuri comme un « moment historique » dans le programme spatial du pays, qui a des plans ambitieux pour l’espace, y compris l’atterrissage d’une sonde sur Mars d’ici 2045.

L’année dernière, la Corée du Sud a lancé sa première fusée auto-fabriquée. Baptisé Nuri, le lanceur spatial coréen II a décollé du Naro Space Center, à Goheung, au sud-ouest du pays, à 4 heures du matin (heure de Brasília) le 21 juin – huit mois après une première tentative ratée.

Nuri transportait un satellite espion factice, un satellite de contrôle de santé de fusée et quatre petits CubeSats développés par des universités locales pour la recherche.

« La science et la technologie sud-coréennes ont fait un grand pas en avant aujourd’hui », a déclaré Lee Jong-ho, ministre gouvernemental de la science et de la technologie, lors d’une conférence de presse ce jour-là. « Nous avons jeté les bases pour lancer nos propres satellites quand nous le voulons, sans plus avoir à dépendre des fusées et des stations de lancement d’autres pays. »

