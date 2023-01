La Terre s’approche du Soleil et est frappée par une tempête géomagnétique

Tel que rapporté par Apparence numériquece mercredi (4), à 13h17 (heure de Brasília), La Terre atteindra le périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil. Selon le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, notre planète sera frappée par une tempête géomagnétique à cette occasion.

Comprendre le périhélie de la Terre :

Dans votre vitesse orbitale plus élevée d’environ 30,3 km/s (l’équivalent de 109 080 km/h), la Terre n’atteindra « que » 147 098 838 kilomètres d’Astro Rei ;

d’environ 30,3 km/s (l’équivalent de 109 080 km/h), la Terre n’atteindra « que » d’Astro Rei ; Cela représente près de 5 millions de km plus près du Soleil (à une vitesse 3 600 km/h plus rapide) qu’à l’aphélie, le point où il est le plus éloigné de notre étoile hôte ;

du Soleil (à une vitesse 3 600 km/h plus rapide) qu’à l’aphélie, le point où il est le plus éloigné de notre étoile hôte ; Ces distances et vitesses varient légèrement d’une année sur l’autre, grâce aux perturbations gravitationnelles de la Lune et des autres planètes.

L’illustration de l’artiste montre une éjection de masse coronale (CME) explosant de la surface du Soleil vers la Terre. Quelques heures plus tard, les particules chargées du plasma solaire commencent à être déviées principalement autour de la magnétosphère de la planète. Les chemins bleus émanant des pôles de la Terre représentent certaines de ses lignes de champ magnétique. Crédits : NASA / GSFC / SOHO / ESA

Orage géomagnétique faible causé par une éjection de masse coronale du Soleil

Pour rendre cette « rencontre » avec la Terre plus excitante, le Soleil la recevra avec un jet de plasma à grande vitesse, chargé de particules solaires, qui atteindra le champ magnétique de la planète – ce qui devrait se répéter jeudi (5).

Les orages géomagnétiques peuvent se déclencher à partir de deux autres formes d’activité solaire : les éjections de masse coronale (EMC), ce qui est le cas cette fois-ci, ou les éruptions solaires.

Selon le Space Weather Prediction Center, les débris qui explosent à partir de points sur le Soleil sous la forme de CME mettent généralement environ 15 à 18 heures pour atteindre la Terre. Les éruptions lumineuses des éruptions solaires, qui peuvent provoquer des pannes de radio, voyagent à la vitesse de la lumière pour atteindre notre planète en seulement huit minutes.

La NOAA estime que l’événement de cet après-midi déclenche une petite tempête géomagnétique de classe G1, qui pourrait brièvement user les réseaux électriques, provoquer des pannes de radio et générer des aurores colorées beaucoup plus au sud que d’habitude – peut-être aussi loin au sud que le Michigan et le Maine, aux États-Unis.

Cependant, il est peu probable que cette tempête mal notée ait des impacts durables sur notre planète.

Ces tempêtes se produisent lorsque des particules solaires chargées entrent en collision avec la magnétosphère terrestre, comprimant légèrement cette couche et permettant à certaines d’entre elles de « pleuvoir » dans la haute atmosphère de la planète.

Il convient de noter que c’est une pure coïncidence si le périhélie de cette année s’aligne sur une tempête géomagnétique.

