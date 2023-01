Forte explosion volcanique détectée sur l’une des lunes de Jupiter

Une grande explosion volcanique a été détectée sur Io, l’une des 79 lunes de Jupiter. La découverte a été faite par Jeff Morgenthaler, de Institut des sciences planétairesun institut de recherche basé à Tucson, Arizona (USA), utilisant l’observatoire Io Input/Output (IoIO).

Selon l’étude, cette explosion, découverte à la fin de l’année dernière, est la plus puissante jamais observée dans le troisième plus grand satellite naturel de Jupiter.

La lune la plus interne de la planète est également considérée comme le corps le plus volcanique du système solaire, en raison de l’influence gravitationnelle de Jupiter et des autres grandes lunes Europe et Ganymède.

Pour l’observer, une technique coronographique caractéristique de IoIO a été utilisée, qui atténue la lumière émise par Jupiter pour permettre de visualiser les gaz plus faibles proches de la planète.

La lueur de certains de ces gaz, le sodium et le soufre ionisés, a commencé entre juillet et septembre 2022 et a duré jusqu’en décembre. Le soufre ionisé est appelé un tore de plasma et il s’est avéré extrêmement brillant dans ces explosions volcaniques.

« Cela pourrait nous dire quelque chose sur la composition de l’activité volcanique qui a produit l’explosion, ou cela pourrait nous dire que le tore est plus efficace pour se débarrasser de la matière lorsque plus de matière y est jetée. » Jeff Morgenthaler dans une déclaration au site Web physique

Séquence temporelle d’observations de soufre ionisé unique dans le tore de plasma de la lune Io montrant comment la structure tourne avec le puissant champ magnétique de Jupiter qui, comme celui de la Terre, n’est pas parfaitement aligné avec l’axe de rotation de la planète. Crédit : Jeff Morgenthaler, PSI.

la mission Juno

Les observations de l’explosion sont très utiles pour la mission Juno de la NASA, qui orbite autour de Jupiter depuis 2016. La sonde est récemment passée près de la lune Europa, alors que l’explosion se produisait encore, et se dirige vers Io, où elle passera en décembre prochain année. année.

Les mesures de Io effectuées par Juno pourraient montrer si l’explosion volcanique détectée sur la lune est différente des autres qui se sont déjà produites sur le satellite. Cela pourrait être fait grâce au fait que les capteurs de la sonde sont sensibles aux changements dans le plasma autour de Jupiter, qui auraient été causés par l’explosion.

L’observatoire IoIO

Selon Morgenthaler, l’équipement utilisé pour faire les observations est extrêmement simple et peut être facilement reproduit à la maison. Il souligne que disposer de copies de ces observatoires dans d’autres parties de la planète serait très utile, car cela éviterait les écarts climatiques et offrirait une meilleure couverture des événements sur Io, comme les explosions volcaniques.

En plus d’étudier la lune Io, IoIO observe également la queue de sodium de Mercure, les comètes brillantes et les planètes extrasolaires en transit.

