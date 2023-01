La NASA interroge SpaceX sur les options de récupération des astronautes de l’ISS

Après la fuite récente de la capsule russe Soyouz, ancrée à l’ISS, la NASA a interrogé SpaceX sur la possibilité de faire revenir des astronautes de l’ISS avec la capsule Dragon, déjà imaginée par les Américains.

L’interrogatoire fait partie d’une mission conjointe entre la NASA et Roscosmos pour sauver l’astronaute Frank Rubio et les cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitry Petelin, car la capsule russe en difficulté ne dispose pas de moyens de sauvetage appropriés.

Une solution envisagée par les deux agences est de placer les capsules Dragon à la place du Soyouz MS-22. « Dans le cadre de l’examen, la NASA a également contacté SpaceX au sujet de sa capacité à renvoyer un équipage supplémentaire à bord de Dragon si nécessaire en cas d’urgence, bien que l’accent principal soit mis sur la compréhension des capacités post-fuite de Soyouz MS-22, » le La NASA a écrit dans un article de blog le 30 décembre.

Un récent rapport de Reuters a indiqué la même chose, mais la NASA confirme maintenant qu’elle envisage d’utiliser un Dragon comme sauvetage MS-22. « Nous avons posé à SpaceX quelques questions sur leur capacité à renvoyer un équipage supplémentaire sur Dragon si nécessaire, mais ce n’est pas notre objectif principal pour le moment », a déclaré la porte-parole de la NASA, Sandra Jones, dans un communiqué à Reuters publié mercredi (28).

Une autre option serait que Roscosmos envoie un Souyz de remplacement. Or, une telle mission n’a pu être lancée qu’en février, selon les informations de Sergueï Krikalev, responsable du centre d’entraînement des cosmonautes Youri Gagarine, près de Moscou, lors d’une conférence de presse de la NASA le 22 décembre.

« Notre prochain équipage (…) devait voler à la mi-mars », a déclaré Krikalev, ajoutant qu’à tout le moins, un nouveau Soyouz pourrait être « envoyé un peu plus tôt (…) ce que nous pouvons faire maintenant ».

Fuite Soyouz

Roscosmos enquête toujours sur la cause de la fuite et prévoit comment y remédier ce mois-ci. L’agence de presse d’État russe TASS a déclaré le 27 décembre que la fuite avait été causée par des « dommages mécaniques externes », bien qu’il reste difficile de savoir si un météoroïde ou des débris spatiaux étaient à blâmer.

Quelle que soit la cause de la fuite, le vaisseau spatial Soyouz endommagé pose un problème de sécurité important pour l’équipage du MS-22, Rubio, Petelin et Prokopyev. Tommaso Sgobba, directeur exécutif de l’Association internationale pour l’avancement de la sécurité spatiale (IAASS) et ancien responsable de la sécurité des vols spatiaux à l’Agence spatiale européenne, a déclaré à Space.com que la fuite de Soyouz constituait un risque important.

« Ce serait probablement la première fois que la station spatiale n’a pas une capacité complète de canot de sauvetage », a déclaré Sgobba. « C’est mon sentiment personnel, mais si c’est vrai, nous avons un gros problème sur l’ISS. Il nous manque le système d’évacuation de l’équipage.

Un obstacle potentiel à l’utilisation d’un Dragon comme canot de sauvetage est les combinaisons spatiales que l’équipage du MS-22 portait; Les capsules SpaceX sont conçues pour fonctionner en tandem avec des combinaisons spatiales SpaceX personnalisées, tandis que l’équipage du MS-22 est parti pour l’ISS avec des combinaisons spatiales russes Sokol.

SpaceX n’a ​​pas encore pris position sur la possibilité d’envoyer une capsule Dragon vers l’ISS pour remplacer le Soyouz MS-22 assiégé.

