Le dernier astronaute vivant d’Apollo, Walter Cunningham, est décédé à l’âge de 90 ans

Walter Cunningham, le dernier astronaute vivant de la première mission spatiale habitée réussie d’Apollo, est décédé mardi à l’âge de 90 ans.

Le porte-parole de la NASA, Bob Jacobs, a confirmé le décès de Cunningham à l’Associated Press, mais n’a donné aucun détail sur la mort de l’ancien astronaute. L’épouse de Cunningham, Dot, s’est exprimée, cependant, elle a également refusé de divulguer la cause de l’incident.

Le succès de Cunningham sur Apollo 7

Cunningham a été le premier des trois astronautes à bord de la mission Apollo 7 de 1968, au cours de laquelle 11 sont restés volant dans l’espace et en orbite autour de la Terre. Le vol a été diffusé à la télévision et a ouvert la voie à l’atterrissage sur la Lune l’année suivante.

Cunningham était un civil comme les autres lorsqu’il a participé à la mission avec le capitaine de la marine Walter M. Schirra et le major de l’US Air Force Donn F. Eisele. Cunningham était le pilote du module lunaire du vol spatial, lancé le 11 octobre depuis la Floride, atterrissant au sud des Bermudes dans l’océan Atlantique.

Pour la NASA, le vol était « presque parfait » et a motivé l’agence à envoyer Apollo 8 dans la séquence, qui tournait autour de la Lune et était le prélude à Apollo 11.

Les astronautes d’Apollo 7 ont reçu un Emmy Award spécial pour leurs interviews quotidiennes en orbite, au cours desquelles ils ont fait des farces, affiché des affiches amusantes et éduqué les Terriens sur les vols spatiaux.

Cunningham sur la mission Apollo (Image : NASA)

Cunningham a rappelé Apollo 7 lors de l’événement de 2017 au Kennedy Space Center, affirmant qu’il « nous a permis de surmonter tous les obstacles que nous avions après l’incendie d’Apollo 1 et est devenu le vol d’essai le plus long et le plus réussi de toutes les machines volantes ». .

Cunningham est né à Creston, Iowa et a fréquenté le lycée en Californie avant de s’enrôler dans la Marine en 1951 et de servir dans le Corps des Marines. Pilote en Corée, selon la NASA.

Il a ensuite obtenu un baccalauréat et une maîtrise en physique de l’Université de Californie à Los Angeles, où il a également poursuivi des études doctorales et travaillé comme scientifique pour la Rand Corporation avant de rejoindre la NASA.

Dans une interview un an avant sa mort, Cunningham s’est rappelé avoir grandi dans la pauvreté et rêvé de voler dans des avions, pas dans des vaisseaux spatiaux. « Nous ne savions pas qu’il y avait des astronautes quand j’étais enfant », a déclaré Cunningham à The Spokesman-Review.

Avec des informations de Phys.org

Image en vedette : Luigi Rosa/Flickr

