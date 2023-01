Des fossiles révèlent que le port de peaux d’ours a commencé il y a plus de 300 000 ans

Les ossements d’un ancien ours des cavernes découverts sur un site archéologique en Allemagne suggèrent que les humains ont écorché ces animaux il y a au moins 320 000 ans.

Selon une étude publiée dans la revue Journal de l’évolution humainedes marques ont été trouvées sur la phalange et les os du pied métatarsien d’un ours qui pourrait appartenir à l’espèce Ursus spelaeusdescendant de U. deningeri. C’est l’une des premières preuves connues de ce genre.

Représentation d’artiste de deux individus d’Homo heidelbergensis portant des peaux d’ours. Crédits : Benoît Clarys

L’équipe responsable de l’étude a écrit que « l’exploitation des ours, en particulier des ours des cavernes, est un débat en cours depuis plus d’un siècle et est pertinente non seulement dans le contexte de l’alimentation des hominidés, mais aussi pour l’utilisation des peaux ».

Découvrir plus de détails sur l’utilisation et la consommation de ces animaux peut aider les chercheurs à mieux comprendre les habitudes de vie et les stratégies qui ont assuré la survie dans la région pendant les hivers rigoureux en Europe au Pléistocène moyen.

Lire la suite:

Dans les années 1990, des chercheurs ont trouvé un trésor d’artefacts anciens dans une mine à ciel ouvert à proximité. Parmi les objets figuraient d’anciennes armes complètes en bois et un ensemble de lances datées d’il y a entre 300 000 et 337 000 ans.

Il y avait aussi des outils en pierre, des ustensiles en os et un certain nombre d’ossements d’animaux, y compris ceux d’ours des cavernes. Beaucoup de ces os portaient des marques de coupures – un signe clair que les humains chassaient ces animaux et leur arrachaient les os. Ce qui a attiré l’attention des chercheurs, ce sont les marques de coupure sur les deux os de la patte. Les incisions étaient petites et précises et devaient clairement être examinées.

Image : Métatarse d’ours des cavernes avec des marques de coupure suggérant un écorchage. Crédits : Volker Minkus

« Les marques de coupe sur les os sont souvent interprétées en archéologie comme une indication de l’utilisation de la viande », explique le chef de l’équipe de recherche Ivo Verheijen de l’Université de Tübingen en Allemagne. « Mais il n’y a presque pas de viande à récupérer des os des mains et des pieds. Dans ce cas, on peut attribuer des marques de coupe aussi fines et précises au décapage soigneux de la peau.

Les ours étaient écorchés et écorchés

En comparant les ossements retrouvés avec d’autres exemples de marques de coupures sur des os de pattes d’ours analysés dans la littérature scientifique, une piste pourrait enfin être pointée : le dépouillement. Il est probable que cette pratique offrait aux gens une meilleure protection que leur propre peau relativement glabre.

« Ces marques de coupures récemment découvertes indiquent qu’il y a environ 300 000 ans, les habitants du nord de l’Europe ont pu survivre à l’hiver grâce, en partie, à la fourrure chaude des ours », explique Verheijen.

Pour que la peau des ours soit utilisable, elle doit être éliminée très rapidement après la mort de l’animal, donc rester assis à attendre qu’un ours des cavernes tombe mort n’était probablement pas la stratégie utilisée.

Des os et des armes trouvés sur le site suggèrent une réponse. Ils indiquent que les humains chassaient les ours et les écorchaient ensuite pour profiter de leurs peaux luxueuses. Cependant, la manière exacte dont ils ont utilisé ces peaux reste ouverte à la spéculation, et la plus forte probabilité est qu’elles aient été utilisées pour dormir.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !