C’est aujourd’hui! Regardez SpaceX lancer sa première fusée de 2023

En septembre dernier, Elon Musk révélait que SpaceX avait l’intention de lancer 100 fusées en 2023. Si cet objectif sera atteint, nous ne le saurons qu’en décembre – mais, en tout cas, le premier de ces lancements est déjà prévu pour ce mardi ( 3). ).

Une fusée Falcon 9 positionnée sur une rampe de lancement à la Station de la Force spatiale à Cap Canaveral, en Floride. Image: Guy dans l’Utah –

Visant à mettre 114 satellites différents en orbite, une fusée Falcon 9 transportera l’épique mission partagée Transporter-6, décollant à 11h56 de la station de la Force spatiale à Cap Canaveral, en Floride. (Toutes les heures mentionnées ici sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Vous pouvez regarder le lancement en direct sur la chaîne YouTube de SpaceX, à partir de 11h45.

Parmi les 114 satellites à bord de la fusée, la mission Transporter-6 lancera l’EOS SAT-1 pour Analyse de données EOS (EOSDA). Il s’agit du premier des sept satellites axés sur l’agriculture pour la nouvelle constellation de la société.

Selon le calendrier annoncé par SpaceX, l’EOS SAT-1 sera le dernier des 114 satellites à être déployés lors de la mission Transporter-6.

« Ce lancement apporte de nouvelles possibilités révolutionnaires de technologies satellitaires à l’industrie agricole. EOSDA travaillera désormais avec des ensembles de données propriétaires pour fournir des informations encore plus approfondies et plus précises à ses clients et partenaires », a déclaré le PDG d’EOSDA, Artiom Anisimov, dans un communiqué.

Selon lui, l’EOS SAT-1 a été conçu pour balayer quotidiennement 1 million de kilomètres carrés en utilisant 11 bandes de lumière. L’analyse de la santé des cultures de cette manière devrait permettre aux agriculteurs de mieux personnaliser leurs soins aux cultures et de réduire les émissions de dioxyde de carbone, la consommation d’énergie et l’utilisation de l’eau, entre autres avantages.

Les ingénieurs préparent le satellite EOSDA EOS SAT-1 (le premier satellite analytique axé sur l’agriculture dans une constellation de 7 engins spatiaux) pour le lancement. Image : EOSDA

D’après le site espace.comla flotte complète d’EOS SAT, lorsqu’elle sera prête vers 2025, visera à parcourir 12 millions de kilomètres carrés chaque jour, soit environ un tiers de plus que la zone américaine équivalente.

Les sept satellites, construits par Dragonfly Aerospace, visent à atteindre 100% des pays « avec les plus grandes superficies de terres agricoles et forestières », ajoute le communiqué de l’EOSDA.

SpaceX n’a ​​pas fourni la description complète de la charge utile de la mission Transporter-6 sur son site Web. La première mission de la série, Transporter-1, a lancé un nombre record de 143 satellites le 24 janvier 2021.

La fusée Falcon 9 qui sera utilisée lors du lancement de mardi a un premier étage qui effectue son 15e vol. Le booster a précédemment lancé la mission d’auto-stop Transporter-2 de SpaceX, trois vols commerciaux par satellite et 10 missions satellites Starlink.

