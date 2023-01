Impressionnante galaxie spirale repérée par Hubble

Une nouvelle image de la galaxie NGC 6956 a été prise par le célèbre télescope spatial Hubble. Située à 214 millions d’années-lumière de la Terre, c’est un exemple presque parfait de ce qu’est une galaxie barrée. En plus d’être d’une beauté incontestable, cette galaxie peut aussi aider les chercheurs à mesurer l’expansion de l’univers.

Nouvelle photo prise par le télescope spatial Hubble de la galaxie NGC 6956. Image : NASA, ESA et D. Jones (University of California – Santa Cruz) ; Montage : Gladys Kober (NASA/Université catholique d’Amérique)

Les galaxies barrées sont les plus courantes dans l’univers, représentant environ 70 % de toutes les galaxies. Elles font partie des classifications des galaxies spirales, sauf qu’au lieu que leurs bras sortent directement du noyau galactique, elles sortent d’une structure droite, semblable à une barre, qui traverse le noyau.

Ces structures linéaires traversant le centre galactique sont généralement plus courantes dans les galaxies à noyaux actifs. Dans les galaxies barrées, le noyau, un trou noir, se nourrit de gaz et de poussières qui l’atteignent par cette barre. Cependant, à mesure que la matière est dirigée vers le centre, la barre se déstabilise et la galaxie commence à ressembler davantage à des spirales normales.

À propos de la galaxie NGC 6956

Selon la NASA, l’image de NGC 6956 a été réalisée pour que les scientifiques étudient les étoiles variables récoltées dans cette galaxie. Les étoiles variables sont celles dont la luminosité change quelque peu lorsqu’elles sont observées depuis la Terre. Les variables récoltées sont des étoiles entre 500 et 300 000 fois plus lumineuses que le Soleil, qui ont des cycles de luminosité sur une courte période de temps et suivent un schéma.

La variation de luminosité de ces étoiles est précisément ce qui permet aux astronomes d’estimer leur distance à la Terre. C’est l’un des rares moyens que les chercheurs utilisent pour calculer la distance aux objets galactiques, un autre est la rapidité avec laquelle une supernova s’estompe.

Dans la galaxie NGC 6956, un produit de supernova d’une naine blanche peut être observé. L’explosion est le résultat d’une accrétion de matière d’une étoile compagne. Ces mesures de la distance aux objets éloignés de la Terre aident les chercheurs à comprendre le taux d’expansion de l’univers actuel.

