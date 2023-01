Combien de temps faut-il à un corps pour se décomposer ?

Au moment où une personne meurt, son corps commence à se décomposer à mesure que les cellules se fanent et que les bactéries envahissent. Mais combien de temps faut-il pour qu’un corps se décompose complètement ?

Bien que le processus de décomposition commence quelques minutes après la mort, il existe un certain nombre de variables, notamment la température ambiante, l’acidité du sol et les matériaux du cercueil, qui peuvent affecter le temps qu’il faut à un corps pour se squelettiser.

Mais en moyenne, un corps enterré dans un cercueil typique commence à se décomposer en un an, mais il faut jusqu’à une décennie pour qu’il se décompose complètement, ne laissant que le squelette, Daniel Westcott, directeur de l’Institute of Forensic Anthropology Center à Texas State Université , a déclaré Live Science.

Un corps enterré sans cercueil, qui manque de protection contre les insectes et d’autres éléments, se squelettise généralement en cinq ans, selon Nicholas Passalacqua, professeur agrégé à la station de recherche en ostéologie médico-légale de l’Université de Caroline de l’Ouest.

La décomposition elle-même est assez simple. Une fois que la mort survient et que le sang oxygéné cesse de couler, les cellules meurent; Dans un processus appelé autolyse, les cellules libèrent des enzymes (en particulier celles des lysosomes, qui contiennent des enzymes digestives), qui décomposent les cellules elles-mêmes ainsi que les glucides et les protéines, selon « The Cell : A Molecular Approach. » Molecular Approach », in traduction libre) (Sinauer Associates, 2000).

La putréfaction, ou la décomposition de matières organiques sans oxygène par des bactéries, des champignons ou d’autres organismes, peut rendre vertes des plaques de peau sur un corps environ 18 heures après la mort, selon le livre « Evaluation of Postmortem Changes. » after Death », dans traduction libre) (StatPearls Publishing, 2022).

Cela se produit simultanément lorsque les bactéries dans l’abdomen se multiplient rapidement, créant des gaz qui font gonfler le corps et sentent mauvais. La putréfaction s’accélère lorsque le corps se trouve dans un environnement chaud, c’est pourquoi les restes humains sont souvent conservés dans des réfrigérateurs jusqu’à l’inhumation.

Au cours de cette phase de gonflement, la peau peut glisser et former des cloques et des marbrures, dans lesquelles des vaisseaux sanguins noir verdâtre peuvent être vus à travers la peau environ 24 à 48 heures après la mort, selon « Évaluation des changements après la mort ». Finalement, le gonflement s’effondre et, dans un processus connu sous le nom de putréfaction noire, les organes et les tissus du corps se ramollissent et les formes de vie telles que les insectes et les microbes mangent les tissus mous restants, laissant des restes squelettiques.

« La décomposition ralentit considérablement à ce stade [do esqueleto] et il faut des années ou des décennies pour que les restes squelettiques se désintègrent », selon l’ouvrage.

Pour ralentir la décomposition, les embaumeurs peuvent drainer le sang et d’autres fluides d’un cadavre et les remplacer par des fluides d’embaumement qu’ils injectent dans les veines. Ces produits chimiques, qui agissent comme des conservateurs, arrêtent l’activité bactérienne qui décompose le corps. Bien que l’embaumement soit une pratique courante, certaines religions l’interdisent car il est considéré comme une profanation du corps.

« S’ils sont embaumés, cela pourrait vraiment changer les choses », a déclaré Wescott à Live Science. A titre d’exemple, il a cité le cas du leader des droits civiques Medgar Evers, enterré en 1963 après avoir été embaumé. Lorsque son corps a été exhumé comme preuve lors d’un procès pour meurtre en 1991, Wescott a déclaré: « Son corps était si bien conservé qu’ils ont laissé leur fils le voir. »

Pour ceux qui sont embaumés et enterrés dans un cercueil, cinq à dix ans est un délai plus typique pour la décomposition, a-t-il déclaré. À ce stade, le tissu a disparu et seuls les os restent.

La qualité du travail d’embaumement joue également un rôle, a déclaré Westcott. Lorsqu’il a exhumé un corps embaumé enterré 15 ans plus tôt, il a découvert qu’il avait été squeletté en partie parce que le cercueil s’était brisé. Un autre corps embaumé qu’il a exhumé avait été enterré il y a tout juste un an et « elle avait l’air de mourir mais avait de la moisissure qui poussait sur elle », se souvient-il.

L’emplacement peut également avoir un impact. Si un cercueil est enterré dans un sol acide, il s’érodera plus rapidement, exposant le corps aux éléments, y compris les insectes, qui favorisent le processus de décomposition.

Il y a d’autres facteurs auxquels la plupart des gens ne pensent pas, a déclaré Wescott. Dans un environnement extérieur, les personnes obèses se décomposent d’abord plus rapidement, mais ralentissent par rapport aux autres personnes plus tard dans le processus, car les larves préfèrent les tissus musculaires à la graisse. La chimiothérapie et les antibiotiques utilisés avant la mort peuvent également avoir un impact important sur la carie, car ils tuent tous deux certaines des bactéries impliquées dans le processus.

Curieusement, le revêtement du cercueil pourrait également avoir une influence sur le taux de décomposition, a déclaré Wescott. Certains matériaux éloignent les fluides du corps et peuvent provoquer son dessèchement et même sa momification plus rapide. Si le matériau contient de l’humidité, le corps peut s’imbiber de ses propres fluides et se décomposer plus rapidement.

