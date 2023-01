Découvrez les étoiles les plus brillantes de notre ciel

Chaque fois que le ciel nocturne est dégagé de nuages, nous avons vu d’innombrables étincelles. Entre planètes, météores, comètes et étoiles, la vue que nous avons est toujours très belle. Mais quelles seront les étoiles qui brilleront le plus ?

Échelle de mesure de la luminosité d’une étoile

La mesure de la luminosité d’un corps céleste s’effectue à l’aide d’une échelle de magnitude. Les astronomes travaillent avec deux types d’échelles : la magnitude apparente (également appelée magnitude visuelle) et l’absolue.

La magnitude apparente est calculée en fonction de la luminosité intrinsèque de l’objet, de sa distance et d’autres facteurs qui peuvent réduire sa luminosité. Plus la valeur est petite, plus l’objet est lumineux. Les corps avec des magnitudes apparentes négatives sont très brillants.

Pendant ce temps, la magnitude absolue est le calcul de la magnitude apparente si l’objet était à une distance de 10 parsecs. Exemple : le Soleil a une magnitude apparente de -26,7, ce qui en fait le corps le plus brillant vu de la Terre. Mais s’il était à 10 parsecs de nous, sa magnitude apparente serait de 4,7 – c’est sa magnitude absolue, qui indique aux astronomes la véritable luminosité (intrinsèque) des étoiles.

Découvrez les étoiles les plus brillantes que nous pouvons voir

Soleil: Le Soleil est l’étoile la plus brillante que nous puissions voir depuis la Terre, d’après sa magnitude apparente. Mais il y a des astronomes qui écartent le Soleil en ne considérant que les étoiles observables la nuit. Ainsi, Sirius devient l’étoile la plus brillante.

Sirius: L’étoile Sirius est considérée à la fois comme la deuxième étoile la plus brillante et la plus brillante du ciel nocturne. Il a une magnitude apparente de -1,46 et est visible de partout sur la planète. Il est situé dans la constellation de Canis Major, étant l’étoile alpha. Son emplacement est à 8,6 années-lumière.

canope: Canopus- également appelé brillant Canopeia ou Alpha Carinae il est troisième sur la liste, brillant à une magnitude visuelle de -0,74 dans la constellation de Carina, cependant, il est le plus visible depuis l’hémisphère sud. C’est la plus éloignée : 310 années-lumière du Soleil.

Alpha Centauri: Alpha Centauri est bien connu et est le quatrième plus brillant de notre ciel nocturne. Il est plus proche – 4,4 années-lumière de la Terre – mais plus faible – magnitude visuelle -0,1. Il est situé dans la Constellation du Centaure et, comme il se trouve dans le ciel austral, il n’est possible de le voir qu’au-dessus de la latitude 29º Nord. Une curiosité à propos d’Alpha Centauri est qu’il se compose en fait de trois étoiles.

Arcturus: Arturo est la cinquième étoile la plus brillante et se trouve dans la constellation de Bootes. Il a une magnitude apparente de -0,05 et est mieux visible dans le ciel d’hiver du nord. La géante orange est à 37 années-lumière.

vega: En sixième place, Véga brille dans la constellation nord de la Lyre, tout en étant toujours dans l’astérisme du Triangle d’été. A 25 années-lumière de notre système solaire, elle est de magnitude 0,03. Pour les observations visuelles, il est utilisé comme point zéro, et pour les observations plus avancées, un système d’étalonnage élaboré est utilisé.

chapelle: En septième place se trouve Capella, visible depuis l’hémisphère nord pendant la majeure partie de l’année. C’est la plus brillante de la constellation Auriga. Elle est à 43 années-lumière de nous et est composée de deux binaires jaunes.

Difficultés à mesurer les grandeurs

Trois facteurs rendent difficile la mesure et l’ordre exacts des étoiles. Le premier est la technologie des télescopes, qui a amélioré notre vision et a commencé à montrer que l’œil humain se trompait lorsque nous pensions qu’il n’y avait pas d’étoiles doubles et de systèmes stellaires multiples. Ainsi, il y a la magnitude combinée, qui, comme son nom l’indique, combine les magnitudes de plusieurs étoiles.

Différentes technologies mesurent les magnitudes de différentes manières. Ainsi, à travers différentes longueurs d’onde, il existe plusieurs systèmes de magnitude possibles, qui modifient par conséquent les valeurs de magnitude apparente et la classification des étoiles les plus brillantes.

Enfin, il y a des étoiles, comme Bételgeuse et Antarès, qui ont des magnitudes différentes au fil des jours, des mois et des années. Par conséquent, pour trouver son ampleur apparente, il faut faire la moyenne sur la période.

