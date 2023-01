La comète vue pour la dernière fois par les Néandertaliens passera devant la Terre le mois prochain

Un événement astronomique majeur promet de secouer le ciel en février. La comète nouvellement découverte C/2022 E3 (ZTF) passera près de la Terre si brillamment qu’elle pourra être vue à l’œil nu. Selon les astronomes, la dernière fois qu’il a traversé notre orbite, le monde était habité par des Néandertaliens, il y a 50 000 ans.

Comète C/2022 E3 (ZTF). Image Hisayoshi Sato via NASA/JPL-Caltech

Son passage le plus proche du soleil aura lieu le jeudi de la semaine prochaine (12), lorsqu’il atteindra le point appelé périhélie. Entre le 1er et le 2 du mois prochain, elle passera et atteindra le périgée (point le plus proche) de la Terre, alors qu’elle se trouvera à environ 42 millions de kilomètres de la planète.

Si la luminosité de la comète continue à la même intensité, elle peut être vue le matin pendant le mois de janvier dans l’hémisphère nord, et début février pour les résidents de l’hémisphère sud. Si sa luminosité change, ce qui est difficile à prévoir pour les comètes, on peut encore la voir à l’aide de jumelles ou d’un télescope pendant plusieurs jours lorsqu’elle s’approche de nous.

D’après le site starlust, qui veut observer la comète C/2022 E3 (ZTF) doit la chercher dans la constellation de Camelopardalis, lorsque la Lune est sombre. La nouvelle lune du 21 de ce mois pourrait être une excellente opportunité pour cela.

L’observation de C/2022 E3 (ZTF) a tout pour être un moment très particulier, principalement en raison de sa longue période d’orbite solaire. Selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, ce voyage dure environ 50 000 ans, donc la dernière fois qu’il est passé aussi près de la Terre, c’était au Paléolithique supérieur.

Cela indique que l’occasion la plus récente pour les humains de l’observer remonte à la dernière période glaciaire. A cette époque, les derniers Néandertaliens étaient encore vivants, car ils se sont éteints environ 10 000 ans après le dernier périgée, lorsque les premiers homo sapiens ont émergé.

La comète C/2022 E3 (ZTF) a été détectée en mars 2022 par une caméra de recherche sur le Installation transitoire de Zwicky (quelque chose comme Zwicky Transient Facility, en portugais). Lorsqu’il était encore proche de Jupiter, les chercheurs pensaient qu’il s’agissait d’un astéroïde sur l’orbite de la planète, mais il a rapidement commencé à briller, ce qui en faisait une comète.

Lors de sa découverte, la comète brillait à une magnitude de 17,3. En novembre, l’indice est tombé à 10, et on estime qu’il pourrait atteindre 6. Les images les plus récentes de C/2022 E3 (ZTF) montrent un halo formé de gaz et de poussière qui brille autour de lui dans un ton verdâtre. De plus, une longue et faible queue cométaire s’étend de son corps.

