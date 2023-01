L’exoplanète marche vers la mort

Un article publié dans la revue scientifique Les lettres du journal astrophysique révèle que l’exoplanète Kepler 1658 b se dirige vers son extinction. Selon les auteurs, chercheurs du Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, USA, le monde extraterrestre est en orbite en spirale vers son étoile, c’est-à-dire qu’il se dirige vers la mort comme une balle de golf qui fait le tour du trou avant de tomber .

Des planètes se dirigeant vers une collision avec leurs étoiles ont déjà été observées. Même l’orbite terrestre pourrait en résulter, dans 5 milliards d’années, lorsque le Soleil vieillira en une géante rouge.

Représentation d’artiste de l’exoplanète Kepler-1658b, qui se rapproche lentement de son étoile et mourra un jour en entrant en collision avec elle. Image : Gabriel Perez Diaz/Institut d’Astrophysique des Canaries

Cependant, les scientifiques n’avaient pas encore observé cela dans des systèmes dont les étoiles étaient aussi avancées que les orbites de l’exoplanète Kepler 1658 b, selon Shreyas Vissapragada, astronome à la tête de l’étude.

Pour déterminer qu’une planète tombe vers son propre soleil, les astronomes doivent observer sur une longue période de temps le temps mis par le corps planétaire pour faire une révolution complète autour de son étoile. Heureusement, l’exoplanète Kepler 1658 b effectue une orbite très rapide, de 3,8 jours, et depuis qu’elle a été aperçue pour la première fois, en 2009, les astronomes ont pu observer plus d’un millier de tours complets.

Pourquoi cette exoplanète se rapproche-t-elle de son étoile ?

Les scientifiques pensent que la cause de l’orbite en spirale vers le soleil de Kepler 1658 b est due aux interactions des marées. Cet effet est causé par l’interaction gravitationnelle entre deux objets en orbite. Selon la masse, la distance et la vitesse de rotation des objets impliqués, les interactions gravitationnelles peuvent amener des corps à s’éloigner, comme la Terre et la Lune, ou à se rapprocher, comme dans le cas de Kepler 1658 b et de son étoile.

« Maintenant que nous avons la preuve de l’inspiration d’une planète autour d’une étoile évoluée, nous pouvons vraiment commencer à affiner nos modèles de physique des marées », a répondu Vissapragada.

La découverte de Kepler 1658 b

Kepler 1658 b a été repéré pour la première fois en 2009 par le télescope spatial Kepler, à 2 600 années-lumière de la Terre. Après le retrait du télescope Kepler, l’exoplanète a été observée par le télescope Hale puis par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), qui a observé la diminution de la période orbitale de 131 millisecondes par an.

