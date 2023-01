Découvrez des images fascinantes de la Terre prises par le nouveau satellite de la NOAA

NOAA-21, un satellite appartenant à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, a capturé des images fascinantes du globe. Les nuages, les mers turquoises de Cuba et même un incendie agricole dans le nord de l’Inde ont pu être identifiés dans la première vue complète du dernier satellite d’observation de la Terre de l’organisation.

La mosaïque globale, capturée par l’instrument VIIRS sur le satellite NOAA-21 nouvellement lancé, est une image composite créée à partir de ces pistes. En bas à gauche : l’image montre la couleur de l’océan autour de la pointe sud de la Floride et des Caraïbes. En bas à droite : sur cette image du nord de l’Inde, vous pouvez voir la pollution due aux feux agricoles dirigés, ainsi que l’Himalaya et le plateau tibétain au nord. Crédits : Équipe d’imagerie NOAA STAR VIIRS

La mosaïque d’images diffusée par la NOAA est le résultat de plusieurs photographies prises par l’instrument. Suite de radiomètres d’imagerie infrarouge visible (VIIRS, the Visible Infrared Image Radiometer Array, en traduction directe) à bord du satellite, les 5 et 6 décembre 2022. L’instrument collecte des images dans les spectres lumineux visible et infrarouge, ce qui permet une vue détaillée de la surface de la terre .

VIIRS fournit aux scientifiques des informations importantes sur les océans, l’atmosphère et la surface de la Terre. Il est capable de détecter les différences de couleur de l’océan, par exemple, et d’indiquer quels facteurs sont responsables des changements, si les changements représentent un danger pour la vie marine et si l’action humaine a un impact sur le problème.

Une autre donnée importante pouvant être collectée par le VIIRS est la surveillance des tempêtes et autres phénomènes météorologiques pouvant entraîner des risques pour la population et l’environnement.

NOAA-21 est le deuxième satellite opérationnel d’une série appelée Système satellitaire polaire conjoint (Polar Satellite Joint System), qui fournit des images globales pôle à pôle. Avec cet équipement, situé à 824 kilomètres de la surface de la Terre, il est possible d’observer toute la surface de la Terre deux fois par jour, lors de son passage par l’équateur 14 fois par jour, à 27 360 km/h.

