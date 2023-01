Qu’est-ce qu’une année-lumière ?

Un concept largement utilisé dans le domaine de l’astronomie est l’année-lumière, qui indique généralement la distance entre les objets trouvés dans l’espace. Mais pourquoi cette unité de mesure a-t-elle été choisie et que indique-t-elle ?

Une année-lumière correspond essentiellement à la distance parcourue par la lumière en une année. Selon la NASA, il faut une seconde à la lumière pour parcourir 300 000 kilomètres. En un an, il parcourt 9,46 trillions de kilomètres.

Rien de connu à ce jour ne voyage plus vite que la lumière, donc pour mesurer des endroits très éloignés, comme la distance entre les planètes, les étoiles, les galaxies et autres objets cosmiques, les astronomes utilisent ce paramètre. La lumière du soleil, par exemple, met 43,2 minutes pour atteindre Jupiter, située à environ 778,3 millions de kilomètres.

La Terre est à environ huit minutes-lumière du Soleil. Si un voyage était effectué au bord du système solaire, près du nuage d’Oort, il faudrait environ 1,87 années-lumière. L’étoile voisine la plus proche du Soleil, Proxima Centauri, est à 4,25 années-lumière.

Sur la base des images les plus profondes prises jusqu’à présent, il y a environ 2 000 milliards de galaxies dans l’univers observable. Entre ces galaxies, il y a un espace vide et sombre avec plusieurs objets dispersés, mais éloignés les uns des autres.

La Voie lactée contient de 100 à 400 milliards d’étoiles et mesure environ 100 000 années-lumière de diamètre. Ce nombre peut sembler très grand – et il l’est – mais comparé à la taille de notre voisine Andromède, qui mesure environ 220 000 années-lumière de diamètre, il n’est pas si grand. Imaginez, alors, si on la compare à la galaxie IC 1101, qui couvre jusqu’à 4 millions d’années-lumière : la Voie lactée devient une naine astronomique.

Les détections d’exoplanètes confirmées par le télescope Kepler et d’autres instruments comptent désormais plus de 4 000 sur plus de 6 000 candidats. Beaucoup d’entre eux sont de petits mondes rocheux qui peuvent être juste à la bonne température pour que l’eau liquide s’accumule à leur surface.

L’exoplanète connue la plus proche est rocheuse et orbite Proxima Centauri. Si une compagnie aérienne proposait un vol à réaction là-bas, il faudrait 5 millions d’années à l’équipage pour atteindre sa destination. L’une des exoplanètes connues les plus éloignées de la Voie lactée est Kepler-443b. S’il était possible de voyager à la vitesse de la lumière, il faudrait 3000 ans pour arriver à destination.

Bien qu’une année-lumière soit une longue période pour les humains, elle est très courte pour les dimensions de l’espace.

