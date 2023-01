Le ciel de 2023 : dates et calendrier des événements astronomiques pour la nouvelle année

2023 s’annonce riche en événements astronomiques, à commencer par la pluie de météores des Quadrantides qui culminera dans la nuit du 3 au 4 janvier.

2023 sera une année pleine de raisons de regarder le ciel nocturne : entre pluies de météorites, pleines lunes et éclipses, la nouvelle année s’annonce pleine d’événements astronomiques à observer, même si tous ne seront pas visibles depuis de France. Comme chaque année, on commencera par la pluie de météores des Quadrantides, dont le pic est attendu dans la nuit du 3 au 4 janvier, la première des 12 pluies de météores à surveiller en 2023. Dans la liste des phénomènes les plus intéressants, 13 pleines lunes, dont deux en août, la seconde également connue sous le nom de « lune bleue » et considérée par les experts comme une super lune, en raison de la coïncidence de la pleine lune avec la distance plus courte entre la Terre et la Lune, ce qui rend notre satellite naturel paraît plus brillant il est plus gros.

Les pleines lunes de 2023

Vous trouverez ci-dessous la liste des 13 pleines lunes pour 2023, avec leurs noms respectifs liés à la culture amérindienne, comme spécifié par le Farmers ‘Almanach faisant autorité, le périodique annuel publié en continu depuis 1818.

6 janvier : Lune du Loup

5 février : Lune de neige

7 mars : Lune du ver

6 avril : Lune rose

5 mai : Lune des fleurs

3 juin : Lune des fraises

3 juillet : Lune du cerf

1er août : Lune de l’esturgeon

30 août : Lune bleue

29 septembre : Harvest Moon

28 octobre : Lune du chasseur

27 novembre : Lune du castor

26 décembre : Lune froide

Éclipses lunaires et solaires

En 2023, il y aura deux éclipses de soleil et deux de lune. La première éclipse solaire de la nouvelle année se produira le 20 avril, totalisant l’Australie, l’Asie du Sud-Est et l’Antarctique. Pour les observateurs qui se trouvent plutôt en Indonésie, dans certaines parties de l’Australie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cependant, ce sera une éclipse solaire hybride, car la distance entre la Lune et la Terre sera telle qu’elle fera apparaître notre satellite naturel plus petit que le Soleil , donc incapable d’obscurcir complètement notre étoile mère qui, à son tour, apparaît comme un anneau lumineux autour de la Lune. La deuxième éclipse solaire aura lieu le 14 octobre, mais encore une fois, elle ne sera pas visible depuis l’Europe. Les observateurs situés en Amérique du Nord, centrale et du Sud l’apprécieront.

Les deux éclipses lunaires sont prévues pour le 5 mai (visible en Afrique, en Asie et en Australie) et le 28 octobre (visible en Europe, à la fois, en Australie, en Afrique, dans certaines parties de l’Amérique du Nord et de grandes parties de l’Amérique du Sud). Ce deuxième événement sera de nature partielle, car le Soleil, la Terre et la Lune ne seront pas complètement alignés, donc seule une partie de notre satellite se retrouvera en transit dans le cône d’ombre.

Pluies de météorites

Comme indiqué, la nouvelle année démarre avec la traditionnelle pluie de météores des Quadrantides, qui, sous certaines conditions, peut donner un spectacle extraordinaire. Cette année, cependant, la quasi-pleine lune rendra l’observation plus difficile. Ci-dessous, le calendrier des principales pluies de météores de 2023.