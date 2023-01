Hubble capture un « essaim » d’étoiles dans la constellation du Sagittaire

Un amas globulaire connu sous le nom de NGC 6440, qui ressemble à un essaim d’abeilles brillantes entourant une ruche cosmique dans l’espace, a été repéré par le télescope spatial Hubble dans la constellation du Sagittaire, à environ 28 000 années-lumière de la Terre.

Amas globulaire NGC 6440 capturé par le télescope spatial Hubble. Crédits : NASA, ESA, C. Pallanca et F. Ferraro (Universités de Bologne) et M. van Kerkwijk (Université de Toronto) ; Traitement : G. Kober (NASA/Catholic University of America)

D’après le site espace.comce type d’amas globulaire apparaît généralement aux bords des galaxies et sa composition contient des centaines de milliers à des millions d’étoiles séparées par des distances d’environ une année-lumière entre elles.

Bien qu’une année-lumière semble beaucoup, dans la Voie lactée, par exemple, l’étoile la plus proche du Soleil, appelée Proxima Centauri, est à quatre années-lumière de l’étoile. De plus, la distance moyenne entre les étoiles de notre galaxie est de cinq années-lumière, soit bien plus loin que les étoiles de l’amas NGC 6440.

Vu pour la première fois en 1789 par l’astronome William Herschel, l’amas apparaît dans cette nouvelle image comme une preuve supplémentaire des capacités incroyables de Hubble, malgré plus de 32 ans d’activité.

Les scientifiques qui étudient NGC 6440 affirment que cette capture aidera à comprendre des objets très exotiques cachés dans l’amas globulaire : sa population d’étoiles à neutrons en rotation rapide – ou pulsars.

Étoiles à neutrons hautement rotatives dans le réticule de Hubble

Selon eux, NGC 6440 abrite au moins huit pulsars, des étoiles à neutrons en rotation rapide avec des champs magnétiques un quadrillion de fois plus puissants que ceux de la Terre.

Les pulsars se forment lorsque les noyaux des étoiles massives ne peuvent plus résister à la pression interne de la gravité. Cette situation génère un effondrement gravitationnel, ce qui indique que les étoiles à neutrons sont composées du matériau le plus dense de l’univers.

Les scientifiques pensent que les pulsars développent leurs incroyables vitesses de rotation lorsque les étoiles à neutrons se forment dans des systèmes binaires et commencent à accumuler de la matière provenant d’un compagnon stellaire. On pense que les pulsars millisecondes de l’amas globulaire NGC 6440 ont des périodes de rotation de 5,22 millisecondes et 2,85 millisecondes.

