Non, ce n’est pas vrai que les hommes grippés souffrent plus que les femmes

Pour démanteler le mythe de la soi-disant « grippe masculine », c’est une équipe de recherche autrichienne qui a plutôt trouvé des symptômes plus graves chez les femmes. Cependant, les hommes guérissent plus lentement.

Il y a des problèmes qui viennent de très très loin. L’un d’eux est tellement ancré dans la culture populaire qu’il a incité les chercheurs à vérifier si l’étrange phénomène selon lequel les hommes souffriraient plus que les femmes lorsqu’ils sont touchés par la grippe est réel ou s’il s’agit simplement d’un vestige de vieux stéréotypes que tant de frictions ont créés dans des générations entières. . Ce qui a émergé exclut le soi-disant « effet de genre», comme le précisent des universitaires dans un article récemment publié sur Journal de recherche psychosomatique. En d’autres termes, les hommes ne ressentent pas du tout de symptômes grippaux plus graves que les femmes. L’analyse a révélé que les femmes avaient un fardeau de symptômes significativement plus élevé, tout en récupérant plus rapidement.

« Sur la base de nos données, nous devrions rejeter la conception populaire de l’hypersensibilité masculine à la rhinosinusite aiguë » expliquent les scientifiques qui, dans le cadre de la recherche, menée dans dix centres d’étude en Autriche et en Pologne, ont examiné le tableau clinique de 113 patients (49 hommes et 64 femmes) âgés de 18 à 75 ans, évaluant à trois moments (ligne de base , jour 5 et jour 8) les principaux symptômes pseudo-grippaux, dont l’écoulement nasal, les maux de tête et les douleurs faciales, associés à l’état inflammatoire affectant le nez et les sinus paranasaux.

L’évolution des principaux symptômes objectifs associés à la rhinosinusite aiguë chez les hommes (ligne noire) et les femmes (ligne pointillée) aux trois moments d’évaluation / Journal of Psychosomatic Research.

L’étude n’a trouvé « aucune différence significative » entre les hommes et les femmes dans les symptômes objectifs au début de la maladie. Cependant, en termes de symptômes autodéclarés, les femmes ont signalé un plus grand fardeau de manifestations nasales, de symptômes otologiques, de problèmes de sommeil et de symptômes émotionnels, tout en affichant une «récupération plus rapide» à la fois de la gravité des symptômes évaluée par le médecin et de celles référées.

L’évolution des principaux symptômes rapportés associés à la rhinosinusite aiguë chez les hommes (ligne noire) et les femmes (ligne pointillée) aux trois moments d’évaluation / Journal of Psychosomatic Research.

« Une explication potentielle de cette différence de récupération entre les sexes pourrait être trouvée dans l’interaction des hormones sexuelles avec le système immunitaire » suggèrent les chercheurs, citant les résultats de recherches antérieures qui ont observé chez les femmes une plus grande capacité à produire des anticorps qui augmentent l’activité immunitaire et donc une résistance plus rapide et efficace aux infections.