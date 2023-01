Planète bleue : découvrez dix photos étonnantes de la Terre prises depuis l’espace en 2022

Les satellites en orbite terrestre et les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) nous ont donné une toute nouvelle perspective sur notre planète au cours des dernières décennies, et 2022 ne fait pas exception.

Des bulles bleues bizarres et des mers argentées tourbillonnantes aux volcans sous-marins et aux icebergs errants, voici quelques-unes des meilleures images satellites et ISS prises de la Terre en 2022.

Trio de lacs multicolores

Image satellite de trois lacs multicolores en Éthiopie (Image : Joshua Stevens/Landsat 8/NASA Earth Observatory)

Le satellite Landsat 8, détenu conjointement par la NASA et l’US Geological Survey, a capturé une superbe image en couleurs vraies d’un trio de lacs multicolores dans la vallée du Grand Rift en Éthiopie : le lac Shala (à gauche), le lac Abijatta (au centre) et le lac Langano ( sur la droite).

Le ton bleu foncé du lac Shala est le résultat de ses eaux profondes, qui atteignent une profondeur maximale de 266 mètres. Le lac Abijatta, qui a une profondeur maximale de seulement 14 mètres, est vert grâce à la prolifération d’algues photosynthétiques. Le lac Langano, quant à lui, tire sa couleur jaune des rivières qui transportent les sédiments des montagnes voisines.

L’aspect contrasté des lacs est d’autant plus surprenant que tous les trois faisaient partie de l’unique plan d’eau ancien connu sous le nom de lac Galla.

Éruption sous-marine « Sharkcano »

Panaches de l’activité volcanique sous-marine du volcan Kavachi (Image : images de l’Observatoire de la Terre de la NASA par Joshua Stevens, utilisant les données Landsat de l’US Geological Survey)

Le satellite Landsat 9 a capturé une image étonnante d’un panache d’éruption sous-marine du volcan Kavachi dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, dont le sommet se trouve à environ 20 mètres sous le niveau de la mer.

Lors d’une expédition à Kavachi en 2015, des chercheurs ont découvert que le cratère du volcan abritait deux types de requins, des requins-marteaux et des requins à soie, malgré l’histoire explosive du site. Il est probable que les éruptions volcaniques précédentes, qui se sont produites sporadiquement depuis au moins 1939, pourraient fournir des nutriments qui soutiennent l’écosystème marin florissant autour du volcan.

Dans le passé, des chercheurs ont écrit que la présence de requins dans le cratère a soulevé « de nouvelles questions sur l’écologie des volcans sous-marins actifs et les environnements extrêmes dans lesquels vivent les grands animaux marins ».

Paire de bulles bleues bizarres

Photo d’un astronaute prise depuis l’ISS au-dessus de la mer de Chine méridionale avec une paire de bulles bleu vif sans rapport dans l’atmosphère terrestre (Image : Observatoire de la Terre de la NASA)

Un astronaute à bord de l’ISS a pris une photo de la Terre qui contient deux étranges gouttes de lumière bleue brillant dans l’atmosphère de notre planète. Fait intéressant, les deux bulles sont complètement indépendantes et se sont produites simultanément.

La première bulle de lumière, visible au bas de l’image, est un énorme faisceau qui s’est produit près du grand espace circulaire au sommet des nuages. Cela a amené le faisceau à éclairer les murs environnants de la structure nuageuse semblable à une caldeira, créant un anneau de lumière impressionnant.

La deuxième tache bleue, visible dans le coin supérieur droit de l’image, est le résultat d’un clair de lune déformé. L’orientation du satellite naturel de la Terre par rapport à l’ISS a fait passer la lumière réfléchie du soleil à travers l’atmosphère de la planète, la transformant en une tache bleu vif avec un halo diffus.

Soleil d’argent brillant

Le soleil transforme la mer autour d’une paire d’îles grecques (Image : NASA Earth Observatory)

Un autre astronaute de l’ISS a capturé une superbe photographie d’éblouissement solaire qui a transformé la surface de la mer en un miroir argenté tourbillonnant autour d’une paire d’îles grecques.

La plus grande masse continentale au centre de la photo est Milos, une île volcanique grecque de 151 km², et son petit partenaire inhabité à l’ouest est Antimilos, qui mesure environ 8 km².

L’effet est causé par la lumière du soleil réfléchie par la mer immobile directement sur la caméra de l’astronaute. En conséquence, les eaux océaniques cristallines apparaissent argentées, tandis que les eaux plus turbulentes apparaissent plus sombres. Ces phénomènes peuvent mettre en évidence des effets océanographiques intéressants sur et sous la surface de l’eau, tels que les courants océaniques circulaires, appelés gyres, et les sillages des navires de transport – tous deux visibles sur cette image.

Rivière dorée de déchets toxiques

Rivière dorée de boue séchée, ou résidus, sortant d’une mine en Afrique du Sud (Image : Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory/Landsat)

Une image Landsat 9 a révélé une rivière dorée de boue toxique séchée scintillant à travers le paysage près d’une mine de diamants à Jagersfontein, en Afrique du Sud, après l’effondrement d’un barrage.

Le barrage retenait des résidus – un mélange boueux de poussière, de gravier, d’eau et d’autres sous-produits miniers. La pâte excédentaire contient souvent des traces de métaux tels que le cuivre, le mercure, le cadmium et le zinc, ainsi que d’autres composés tels que le pétrole, l’acide sulfurique et même le cyanure.

L’image montre comment les déchets toxiques ont dévalé la pente dans une énorme vague qui s’est finalement engouffrée dans un barrage voisin avant de se déverser dans la rivière Prosesspruit adjacente. Au total, les résidus secs couvraient environ 26 km² de terres agricoles. L’effondrement du barrage a fait trois morts et une quarantaine de blessés.

Le plus grand iceberg du monde en mouvement

Le plus grand iceberg du monde, l’A-76A, dans le passage de Drake près de l’Antarctique (Image : Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory)

Le satellite terrestre de la NASA a capturé une photo du plus grand iceberg du monde, l’A-76A, flottant à l’embouchure du passage de Drake – une étendue d’eau turbulente en Antarctique. La calotte glaciaire massive mesure environ 135 kilomètres de long et 26 kilomètres de large. Il s’est détaché pour la première fois de la plate-forme de glace de Ronne en 2021.

Lorsque les icebergs entrent dans le passage de Drake, ils sont rapidement balayés vers l’est par de forts courants océaniques avant d’être transportés vers le nord dans des eaux plus chaudes, où ils fondent complètement peu de temps après. On ne sait pas où l’A-76A finira ni quand il trouvera sa tombe aquatique.

Lac acide du mont Doom

Photographie d’un astronaute du mont Ruapehu (Image : Observatoire de la Terre de la NASA)

Un astronaute à bord de l’ISS a capturé une image époustouflante d’un lac hydrothermal entouré de neige au sommet du mont Ruapehu en Nouvelle-Zélande, qui a doublé en tant que « Mount Doom » dans les adaptations cinématographiques de Peter Jackson, l’épopée fantastique de JRR Tolkien, « Le Seigneur des anneaux ».

Le lac hydrothermal, connu sous le nom de Crater Lake ou Te Wai ā-moe, se situe entre les trois principaux sommets du mont Ruapehu, dont le plus haut culmine à 2 790 m d’altitude.

Une chambre magmatique au plus profond du volcan chauffe le lac, qui oscille entre 15°C et 45°C. Le plan d’eau est très acide en raison des quantités abondantes de gaz volcaniques qui se dissolvent dans l’eau. Les géologues utilisent le lac pour surveiller le niveau de menace du volcan.

Des vagues « monstres » de sept étages

Image satellite d’énormes vagues de sept étages se brisant au large des côtes portugaises (Image : Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory/Landsat 8)

Cette image Landsat 8 a capturé un affichage impressionnant de l’immense puissance des vagues de sept étages alors qu’elles s’écrasaient vers le rivage près de Nazaré, le point chaud du surf au Portugal. L’image montre comment les vagues féroces ont déchiré les sédiments du fond marin en d’énormes panaches sous-marins qui s’étendaient à environ 10 km de la côte.

Les vagues à Nazaré atteignent souvent des hauteurs de plus de 15 m pendant les mois d’hiver en raison d’un canyon sous-marin à environ 800 mètres au large de la côte qui canalise l’énergie des vagues. Mais ce jour-là, les vents violents des restes de l’ouragan Epsilon, qui a frappé les Bermudes et certaines parties de l’Amérique du Nord, ont amplifié les vagues.

L’image a été prise le jour même où un surfeur de 18 ans a surfé une vague record de 30,9 m à Nazaré.

Ancienne cicatrice de coulée de lave

Photo d’astronaute de la coulée de lave de Carrizozo Malpaís au Nouveau-Mexique (Image: Observatoire de la Terre de la NASA)

Un astronaute à bord de l’ISS a pris une superbe photo d’une ancienne coulée de lave s’étendant à travers le désert du Nouveau-Mexique. La coulée de lave, connue sous le nom de Carrizozo Malpaís, couvre environ 337 km² et fait environ 80 km² de long. D’en haut, la rivière gelée de roche volcanique ressemble à une cicatrice sombre creusée dans le désert environnant.

L’éruption qui a donné naissance à Carrizozo Malpaís a commencé il y a environ 5 000 ans et a duré entre 20 et 30 ans. La majeure partie de la lave sur l’image a émergé de l’évent de 27 mètres de haut, que les habitants ont surnommé le « petit pic noir ». L’ancien champ de lave peut sembler sans vie d’en haut, mais plusieurs espèces de plantes du désert peuvent pousser dans la lave gelée.

J’espionne à travers un trou dans le ciel

Le Vésuve jette un coup d’œil à travers un trou dans les nuages ​​(Image : Joshua Stevens/Landsat/NASA Earth Observatory)

Landsat 8 a aperçu l’un des volcans les plus dangereux du monde, le Vésuve, alors qu’il scrute le ciel à travers un mystérieux trou circulaire dans les nuages.

La caldeira du sommet du volcan – la grande dépression en forme de bol qui se forme lorsqu’un volcan entre en éruption et s’effondre – est clairement visible sur l’image, ainsi qu’une partie de la grande chaîne de montagnes au nord, les vestiges du mont Somma – l’ancien volcan qui jadis se tenait au même endroit que le mont Vésuve, avant que le cône du nouveau volcan ne se développe à partir de son centre.

L’éruption la plus célèbre du Vésuve a simultanément détruit et préservé la ville romaine de Pompéi, ainsi que la ville voisine d’Herculanum, en 79 après JC Les chercheurs ont décrit le mont Vésuve comme « la bombe à retardement de l’Europe » car il devrait avoir une autre éruption majeure bientôt.

