James Webb : Ce que vos images préférées prises par le télescope en 2022 disent de vous

Sans aucun doute, le grand protagoniste de 2022 en termes d’innovations technologiques spatiales a été le télescope James Webb. Lancé à Noël 2021, l’observatoire le plus moderne de la NASA nous a présenté tout au long de l’année écoulée (avant même la diffusion des premières images officielles, réalisées en juillet) d’impressionnants enregistrements de l’univers.

Vendredi dernier (30), le compte Twitter officiel de l’équipement a lancé un test très intéressant, intitulé : « Que disent de vous vos images Webb préférées de 2022 ? ».

Que disent de vous vos images Webb préférées de 2022 ? 1. Choisissez votre favori parmi chaque ensemble de ce fil.

2. Gardez une trace de vos choix.

3. Trouvez et partagez votre résultat ! Commençons ⬇️ pic.twitter.com/fbwE97J2OE – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 30 décembre 2022

Comme indiqué dans le message, la dynamique de test consistait en trois ensembles contenant quatre images chacun, et l’utilisateur devait en choisir une dans chaque groupe.

Au première série d’imagesle choix était entre :

A) Le premier champ profond de Webb ;

B) les falaises cosmiques de la nébuleuse Carina ;

C)Jupiter ; et

D) Données Webb montrant la présence d’eau dans l’atmosphère de l’exoplanète WASP-96 b.

Dans notre première série d’images, choisissez entre A) le premier champ profond de Webb ; B) les falaises cosmiques de la nébuleuse Carina ; C)Jupiter ; et D) des données Webb montrant la présence d’eau dans l’atmosphère de l’exoplanète WASP-96 b. pic.twitter.com/KKwdsWHTe8 – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 30 décembre 2022

plus tard deuxième groupel’utilisateur doit choisir entre :

A) Quintette de Stephan ;

B) les Piliers de la Création en lumière infrarouge proche ;

C) Anneaux et lunes de Neptune ; et

D) la première preuve claire de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une exoplanète.

Dans notre deuxième série d’images, choisissez entre A) le Quintette de Stephan ; B) les Piliers de la Création en lumière proche infrarouge ; C) les anneaux et les lunes de Neptune ; et D) la première preuve claire de dioxyde de carbone dans l’atmosphère d’une exoplanète. pic.twitter.com/xD6oXXSbHj – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 30 décembre 2022

Enfin, parmi images de la troisième sérieles choix étaient :

A) la galaxie de la roue de charrette ;

B) Cloud L1527 et une protoétoile cachée ;

C) la lune de Saturne, Titan, et

D) Première image directe d’une exoplanète par Webb, HIP 65426 b.

Dans notre ensemble final d’images, choisissez entre A) la galaxie Cartwheel ; B) Cloud L1527 et une protoétoile cachée ; C) Titan, la lune de Saturne, et D) la première image directe d’une exoplanète par Webb, HIP 65426 b. pic.twitter.com/iWuEBI7M8J – Télescope Webb de la NASA (@NASAWebb) 30 décembre 2022

Résultat du test sur les images préférées du télescope spatial James Webb

Le profil Twitter de Webb a également demandé aux utilisateurs de signaler leur résultat via un sondage. Le même jour, quelques heures plus tard, la conclusion du sondage a été annoncée, selon laquelle la majorité des participants étaient « Observateur d’étoiles ».

Vérifiez vos réponses et voyez à quelle catégorie vous appartenez : voyageur du temps, astronome, fait maison ou alors avant gardiste.

Si vous avez choisi principalement des images A (images de galaxies), vous êtes un Voyageur du Temps. « Tout comme regarder les galaxies nous permet de voir des milliards d’années dans le passé, son style remonte dans le temps. Vous pouvez être dans les looks vintage. Et vous prospérez dans le chaos, comme les fusions galactiques !

Mais si vous vous identifiez davantage aux images B (enregistrements de bébés étoiles), vous êtes un Stargazer. « Votre tête est peut-être dans les nuages. Tout comme les nébuleuses contiennent souvent des étoiles aux premiers stades de leur développement, vous êtes toujours en train de grandir et de changer. Croyez en vous – vous apportez la lumière à l’univers. Continue de briller! ».

Si vous avez répondu principalement aux images C (captures du système solaire), vous êtes un fait maison. « En tant qu’introverti, vous préférez votre propre orbite. Le confort et la routine sont bons pour vous. En tant que Titan, vous pouvez avoir une atmosphère épaisse. Mais, si l’on est dans son orbite, on verra ses charmes cachés !

Enfin, si la plupart de vos choix se situent dans l’option D (données exoplanètes), vous êtes un Trendsetter. « Toujours en avance sur la courbe (de trafic) et en train de planifier votre prochain mouvement, vous pouvez sembler distant au premier abord. Tout comme nous détectons souvent indirectement les exoplanètes, vous préférerez peut-être envoyer des SMS plutôt qu’un appel téléphonique. Vous rendez notre univers passionnant !

