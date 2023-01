La NASA se concentre sur les déchets pour réduire les émissions de méthane dans le monde

La NASA veut aider à limiter le changement climatique dans le monde. Pour cela, l’agence spatiale a conclu un partenariat avec Carbon Mapper, une organisation à but non lucratif, pour cartographier les émissions de méthane dans les décharges.

Actuellement, la NASA estime que le méthane est responsable d’environ un quart à un tiers du réchauffement climatique d’origine humaine.

Plus précisément, le secteur des déchets contribue à environ 20 % des émissions de méthane d’origine humaine. Ce gaz est 80 fois plus puissant pour piéger la chaleur dans l’atmosphère que le dioxyde de carbone. Cependant, le méthane reste le temps le plus court dans l’atmosphère terrestre, donc une réduction significative des émissions de méthane pourrait avoir un effet immédiat sur le réchauffement climatique.

L’objectif du partenariat est donc de pouvoir établir un état des lieux des décharges à travers la planète et de déterminer les sites qui émettent le plus de méthane. Avec ces informations en main, les décideurs peuvent agir pour réduire la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, limitant ainsi les changements climatiques.

Une expérience capture une source de méthane de 4,8 km dans l’atmosphère au-dessus de Téhéran, en Iran, causée par une décharge. Image : NASA/JPL-Caltech / Divulgation

« Les nouvelles capacités technologiques qui rendent ces émissions visibles – et donc exploitables – ont le potentiel de changer la donne, en améliorant notre compréhension collective des opportunités à court terme dans ce secteur souvent négligé », a déclaré Riley Duren, PDG de Carbon Mapper, dans une déclaration de la NASA.

Comment fonctionne le projet

Dans un premier temps, Carbon Mapper mènera une enquête par télédétection sur plus de 1 000 décharges gérées aux États-Unis, au Canada et dans d’autres endroits en Amérique latine, en Afrique et en Asie en 2023.

Ces données seront collectées à l’aide de capteurs basés sur des avions créés au Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale américaine – tels que l’Airborne Visible / Infrared Imaging Spectrometer – Next Generation et le Global Air Observatory de l’Arizona State University.

Le projet utilisera également les données de l’expérience EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation), installée sur la Station spatiale internationale. Grâce à cela, il sera possible d’étudier la teneur en minéraux des principales régions productrices de poussière de la planète.

Après sa première année, l’équipe de Carbon Mapper commencera une étude plus large de près de 10 000 décharges à travers le monde à l’aide de satellites équipés de la technologie de spectromètre d’imagerie développée au JPL. Ces engins spatiaux spéciaux Carbon Mapper devraient être lancés fin 2023.

