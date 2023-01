Pluie de météorites et conjonctions ; consultez le calendrier astronomique de janvier

Le premier mois de 2023 est arrivé et avec lui notre premier calendrier de l’année, avec les principaux événements astronomiques à découvrir au cours de ces 30 premiers jours. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui vous attend cette année, nous avons également préparé ces guides des phases de lune et des éclipses.

Voir ci-dessous notre calendrier astronomique de janvier avec les événements les plus importants. Nous vous rappelons que toutes les dates, heures et références géographiques considèrent un observateur basé à Brasilia, et peuvent être légèrement différentes selon votre position dans le pays.

calendrier astronomique de janvier

2 janviero : SpaceX utilise l’un de ses Falcon 9 pour lancer la mission Transporter 8 depuis Cap Canaveral, en Floride.

Une fusée SpaceX Falcon 9 lance un satellite de communication pour la société Globalstar le 19 juin 2022. (Crédit image : SpaceX)



4 janvier : La pluie de météores Quadrantid qui a commencé le 12 décembre culmine le 4 janvier. Si vous êtes chanceux, vous pouvez voir jusqu’à 110 météores par heure, mais le meilleur champ d’observation se trouve dans l’hémisphère nord.

L’image ci-dessus est un composite de six expositions d’environ 30 secondes chacune, capturées en 2001, l’année où il y a eu une pluie de météores Leonid beaucoup plus active que d’habitude. Image : APOD/NASA/Sean M. Sabatini

6 janvier : La Pleine Lune arrive à 20h08

14 janvier : La Lune Décroissante arrive à 23h12

18 janvier : Le satellite de navigation de sixième génération de l’US Space Force pour le système de positionnement global (GPS) est également lancé par SpaceX.

21 janvier : La Nouvelle Lune arrive à 17h55

23 janvier : La Lune aura deux conjonctions avec Saturne et Vénus. Le phénomène se produit pendant la nuit et peut être observé avec des jumelles.

Conjonction entre la Lune et Vénus en novembre 2022 (Image : Kiko Fairbairn

28 janvier : Le Croissant de Lune arrive à 12h20

31 janvier : Mars sera occulté par la Lune ce jour-là. Le phénomène se produit à l’aube et malheureusement, il ne pourra pas être vu dans la majeure partie du Brésil.

