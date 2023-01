La NASA dit que le vaisseau spatial Juno retrouve sa mémoire après le survol de Jupiter

Le vaisseau spatial Juno de la NASA continue de récupérer sa mémoire après qu’une panne de ses données a perturbé les communications entre le vaisseau spatial et ses opérateurs sur Terre après un survol de Jupiter au début du mois.

La dernière fois que Juno a dépassé Jupiter – la 47e fois à ce jour – c’était le 14 décembre. Cependant, comme leurs opérateurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA recevaient des données scientifiques du survol, ils ont constaté qu’ils ne pouvaient plus accéder directement à la mémoire du vaisseau spatial.

Lire la suite:

Cependant, l’équipe a réussi à redémarrer l’ordinateur de Juno et, le 17 décembre, ils ont placé le vaisseau spatial en « mode sans échec », avec uniquement les systèmes essentiels pour qu’il continue à fonctionner.

Une mise à jour de la NASA le 22 décembre indiquait que les mesures prises par l’équipe Juno avaient un effet. Désormais, les opérateurs peuvent télécharger les données de survol.

« Les données scientifiques du plus récent survol de Jupiter et de sa lune Io semblent être intactes », a écrit la NASA dans la mise à jour.

On pense que la perturbation a été causée lorsque Juno a volé sous l’effet d’un rayonnement intense provenant d’une partie de la magnétosphère de Jupiter. Rien n’indique que le pic de rayonnement ait endommagé les données de son approche de Jupiter ou de son survol de la lune volcanique Io de Jupiter.

Les données restantes du dernier vol de Juno devraient être ramenées sur Terre dans les prochains jours afin que les opérateurs puissent évaluer si elle a été affectée par la perturbation.

Comprendre la chronologie de Juno

Juno a quitté la Terre en août 2011, parcourant 2,73 km et entrant en orbite autour de la planète géante gazeuse cinq ans plus tard, le 4 juillet 2016. Il est devenu le premier vaisseau spatial à voir à travers les nuages ​​denses de Jupiter et son but était de répondre aux questions sur la composition de Jupiter. et origines.

Il faut 53 jours terrestres à Juno pour orbiter autour de Jupiter, sa mission principale Juno appelant à 35 orbites, au cours desquelles il a collecté 3 térabits de données scientifiques et des images incroyables de Jupiter et de ses lunes. Comme Jupiter est considérée comme la plus ancienne planète du système solaire, en apprendre davantage à son sujet pourrait révéler des informations sur la formation du système solaire lui-même.

Ces données ont changé de nombreuses idées des planétologues sur l’atmosphère et l’intérieur de Jupiter, révélant une couche atmosphérique qui s’étend bien au-delà de ses nuages ​​d’eau, ainsi qu’un intérieur profond avec un noyau d’élément lourd dilué.

La mission principale du vaisseau spatial s’est terminée en juillet et le vaisseau spatial devrait poursuivre ses opérations scientifiques prolongées jusqu’en 2025 au moins, selon la Planetary Society. Juno devait toujours sortir du mode sans échec cette semaine et faire son prochain survol de Jupiter le 22 janvier 2023.

Avec des informations de Space.com

Image en vedette : NASA

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !