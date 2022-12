Découvrez 10 découvertes étonnantes sur l’Antarctique en 2022

L’Antarctique cache de nombreux secrets sous toute sa glace. Le continent le plus froid de la planète a encore de nombreux mystères à découvrir. Alors que son climat lointain et sa position géographique en font l’un des endroits les plus inexplorés au monde, les scientifiques ont fait d’importantes découvertes en 2022.

Un écosystème caché sous la glace

L’enregistrement montre des amphipodes – de petits crustacés ressemblant à des crevettes – se déplaçant autour d’une caméra sous-marine dans une petite rivière sous-marine en Antarctique. Image : Stevens et al. 2022/Divulgation

Un écosystème jamais vu auparavant a été identifié dans une rivière souterraine sous la plate-forme de glace de Larsen. La découverte dans les profondeurs glacées de l’Antarctique a été faite à l’aide d’une énorme foreuse à eau chaude qui a foré à travers la glace.

À 500 mètres sous la glace, les scientifiques ont trouvé l’habitat de milliers de crustacés amphipodes. La structure a été découverte après que les chercheurs ont analysé une rainure inhabituelle dans une image satellite.

Phytoplancton dans les profondeurs glacées de l’Antarctique

Cette découverte n’est pas exclusive à l’Antarctique, car elle existe aux deux pôles terrestres. Des équipes de chercheurs distinguées ont découvert du phytoplancton poussant dans des endroits jusqu’ici impossibles dans les profondeurs des océans glacés.

Phytoplancton à la surface de la mer de Ross, capturé par le satellite Aqua de la NASA, en décembre 2021. Image : NASA Earth Observatory/Norman Kuring,/Goddard Space Flight Center

Auparavant, on pensait que la glace ne laissait pas passer suffisamment de lumière pour que les organismes photosynthétiques se développent. Cependant, les scientifiques ont découvert que les algues n’ont pas besoin de plus de 1 % de lumière de surface pour fabriquer leur nourriture.

En Antarctique, la découverte a été faite à l’aide de flotteurs de plongée profonde. Ils cherchaient à déterminer la quantité de chlorophylle dans les eaux sous la glace lorsqu’ils ont découvert le phytoplancton. Les chercheurs ont également souligné que le changement climatique et la diminution conséquente des glaciers pourraient avoir augmenté la quantité de lumière que les algues reçoivent à ces endroits.

Découverte d’un ADN vieux d’un million d’années

Dans des collections de la mer de Scotia, en Antarctique, des scientifiques ont découvert l’ADN de micro-organismes datant d’il y a 540 000 à 1 million d’années. La découverte a été accidentellement faite à environ 178 mètres sous la mer.

On ne sait pas à quelle espèce appartient le matériel génétique le plus ancien, mais les échantillons les plus récents sont probablement du phytoplancton de diatomées. Cette espèce a vécu sur Terre pendant l’ancien réchauffement climatique et peut montrer aux chercheurs comment les espèces antarctiques se comporteront dans les changements climatiques causés par l’humanité.

Le point le plus profond est cartographié

Traces des navires qui ont cartographié les fonds marins de l’Antarctique [Imagem: IBCSOV2/AWI/NIPPON FOUNDATION/SEABED2030]

Une étude de l’océan Austral a cartographié le point le plus profond du site. Le «Factorian Deep» est situé à 7 437 mètres sous le niveau de la mer et a été découvert en 2019, mais ce n’est qu’en 2022 que la zone a été entièrement cartographiée.

La cartographie a été réalisée à partir de plus de 1 200 données sonar, provenant principalement de navires scientifiques qui naviguent dans l’océan Antarctique. Plus de 48 millions de kilomètres carrés de fonds marins ont été cartographiés, que les scientifiques espèrent utiliser pour identifier les montagnes sous-marines susceptibles d’être habitées par la vie marine.

Glacier de la Fin du Jugement

Le glacier Doomsday est un surnom pour le glacier Thwaites, situé en Antarctique, qui a la taille du Royaume-Uni. Cette nomenclature est due au fait que sa fonte totale peut élever le niveau de la mer de 0,9 à trois mètres.

Glacier du Jugement. Image: Université du Colorado-Boulder/Divulgation

Des robots sous-marins ont regardé en dessous et ont fourni aux scientifiques des images montrant que la structure est sur le point de se détacher du fond marin. S’il se brise, il pourrait cesser d’exister en raison du mouvement rapide des marées et d’un pic de perte de glace.

Une étude du fond marin près du glacier a révélé une série de crêtes dans le fond marin qui ont été causées par le mouvement du glacier pendant les périodes de retrait au cours des deux derniers siècles et qui sont inconnues des scientifiques.

La crainte est que le changement climatique ne déclenche à nouveau ces fontes.

Lire la suite:

Découverte d’une rivière souterraine

Rivière souterraine découverte sous la glace en Antarctique. Image : CF Dow, et al. Nature Géosciences 2022

Une rivière souterraine a été découverte par des scientifiques utilisant un radar pénétrant dans la glace monté sur des avions. La rivière coule sous quatre masses de glace et est plus longue que la Tamise à Londres, en Angleterre.

La rivière sous-marine est responsable du drainage de la glace dans la mer de Weddell, une région plus grande que la taille de la France et de l’Allemagne réunies. Si la zone fond complètement, en raison du changement climatique, le niveau de la mer monterait de 4,3 mètres.

On pense que ce n’est pas le seul fleuve qui traverse la région et qu’il fait partie d’un système de rivières souterraines qui coulent sous tout le continent.

Adieu au plus grand iceberg du monde

Détachement de l’iceberg A-76A, le plus grand du monde. Image : Agence spatiale européenne (ESA)

Avec environ 135 kilomètres de long et 26 de large, l’iceberg A-76A est le plus grand du monde. Il a rompu la plate-forme de glace antarctique de Ronne en 2021 et cette année a été repéré par le satellite Terra de la NASA flottant à l’embouchure du passage de Drake.

Généralement, lorsque les icebergs atteignent cet endroit, ils sont entraînés par les courants océaniques jusqu’à ce qu’ils atteignent les eaux plus chaudes plus au nord du continent glacé, où ils fondent ensuite.

Tout ce voyage se déroule généralement dans une période très rapide. Mais il n’est toujours pas possible d’indiquer avec certitude où l’A-76A cessera d’exister.

Des millions de nids de poissons

Plus de 60 millions de nids de poissons ont été découverts en Antarctique en 2022. Image : Équipe AWI OFOBS

Environ 60 millions de nids de poissons de l’espèce Chaenocephalus aceratus, communément appelé poisson des glaces, ont été découverts dans la mer de Weddell. Les chercheurs les ont rencontrés au hasard alors qu’ils naviguaient sur un brise-glace qui étudiait les baleines.

Les nids ont été découverts éparpillés sur les fonds marins, sur une superficie d’environ 240 kilomètres carrés. Ils étaient distants d’environ 10 pouces et contenaient en moyenne 1 700 œufs de poisson des glaces. Chacun des nids abritait une mère poisson qui veillait sur lui.

De plus, la zone était couverte de carcasses de poissons des glaces qui ont probablement servi de nourriture aux phoques de l’Antarctique et sont devenues partie intégrante de l’écosystème.

Immense lac sous la glace

Un lac mesurant environ 370 kilomètres carrés a été découvert sous la glace de l’Antarctique occidental. On le trouve dans un canyon de 1,6 km de profondeur et sous plus de 3 km de glace.

La découverte du lac, qui reçut le nom de Aigle des neiges du laca été prise sur trois ans à l’aide d’un radar pénétrant dans la glace et de capteurs conçus pour observer les changements de la gravité terrestre.

On pense que le lac existait avant que l’Antarctique ne gèle et que les sédiments fluviaux datent de plus de 34 millions d’années. Cette découverte pourrait faire la lumière sur ce qu’était le continent avant qu’il ne soit recouvert de neige.

Vagues de chaleur polaires simultanées

C’est une autre des découvertes concernant les deux pôles de la Terre. En 2022, l’Arctique et l’Antarctique ont connu des vagues de chaleur qui ont considérablement augmenté la température de la région. Ce qui est curieux, c’est qu’ils se sont produits simultanément dans les deux endroits.

Une chaleur inhabituelle a été enregistrée en Antarctique en 2022. Image : Anton Rodionov –

Au pôle sud, la température était de 4,8 °C supérieure à la moyenne, tandis qu’au nord, la température moyenne était de 3,3 °C supérieure à la normale.

La découverte est intrigante car les pôles ont des saisons contrastées. Pendant que l’un est en période de dégel, l’autre gèle. Ce qui surprend encore plus les scientifiques à propos des vagues de chaleur, c’est que les températures en Antarctique sont généralement plus constantes que celles de l’Arctique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !