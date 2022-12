L’inauguration de Lula n’aura pas de feux d’artifice sonores – connaissez la science derrière l’artefact

Ce dimanche (1er), le président élu, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), et le vice-président élu, Geraldo Alckmin (PSB), prendra ses fonctions. Outre la cérémonie officielle, la date sera marquée par plusieurs événements, comme la « Festival du futur »qui devrait commencer à midi et mettra en vedette une grande variété d’artistes.

Geraldo Alckmin prendra ses fonctions de vice-président du Brésil ce dimanche (1er), et Lula entame son troisième mandat après avoir battu Jair Bolsonaro aux urnes le 30 octobre. La solennité ne doit pas reposer sur des feux d’artifice sonores. Image : Divulgation

Selon la sociologue Rosangela Lula da Silva – Janja -, qui devient la première dame dès dimanche et fait partie de l’organisation de la cérémonie, en réponse à une demande des parents et des entités qui soutiennent enfants autistesen plus des groupes de protection des animauxle salut au canon est annulé, ainsi que les feux d’artifice sonores interdits.

« J’ai pensé qu’il était important d’appeler ces institutions pour avoir cette conversation car c’était une demande que, pendant la campagne présidentielle, de nombreux parents de personnes autistes m’ont parlé ainsi qu’au président Lula. Aujourd’hui, nous avions une demande qui était la question des bruits que nous pouvons produire lors de l’inauguration et qui peuvent déranger les personnes handicapées, notamment les feux d’artifice et les coups de canon prévus pour l’inauguration, ce qui arrive toujours. Janja Lula da Silva

« Nous pensons que la demande est importante et il y a une demande du GT Environnement (Bureau de transition) qui s’occupe des animaux de faire attention à la production de bruit », a poursuivi Janja, dans une conférence de presse tenue début décembre.

Selon le protocole officiel, 21 coups de canon sont simulés. Selon Janja, une alternative a été convenue avec le cérémonial du Sénat, responsable du rite militaire. Concernant les feux, ceux-ci ne doivent être que lumineux.

Découvrez plus de détails sur l’investiture de Lula sur ce lien.

Les feux d’artifice sonores sont interdits dans de nombreuses régions du monde. Non seulement la pratique, mais aussi la commercialisation, le stockage, le transport et la combustion de feux d’artifice ou d’engins pyrotechniques de ce type.

En effet, les feux d’artifice retentissants, en plus de polluer l’environnement, dérangent et provoquent des dommages et des troubles parfois irréparables chez les personnes âgées, les enfants, les personnes handicapées et les autistes, en plus de provoquer la panique chez les animaux.

Chimiste explique tout sur les feux d’artifice

Paul Smith, président de l’International Pyrotechnics Guild et membre de l’American Pyrotechnics Association, de la National Fireworks Association et de l’International Pyrotechnics Society, est autorisé par le BATFE à fabriquer ces artefacts. BATFE indique le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs.

Selon Smith, qui est chimiste, l’International Pyrotechnics Guild est une organisation qui promeut l’utilisation sécuritaire des feux d’artifice, en particulier lors des grandes célébrations festives, comme le Nouvel An, par exemple.

« Il existe des centaines de formules chimiques – ou, comme j’aime à le penser, des recettes pyrotechniques – pour les feux d’artifice », a déclaré Smith dans un article d’auteur pour le site Web. La conversation. « Ces recettes sont toujours basées sur un ancien mélange de produits chimiques qui produisent le bang par excellence, mais les feux d’artifice modernes utilisent toutes sortes de magie chimique pour donner les spectacles incroyables d’aujourd’hui. »

Selon le chimiste, le premier ingrédient de tout feu d’artifice est l’ancienne poudre explosive noire connue sous le nom de poudre à canon. « Cet objet a été découvert par des alchimistes chinois il y a plus de mille ans, et la recette est restée largement inchangée au cours des siècles », a expliqué Smith.

La composition de la poudre à canon contient 75% de nitrate de potassium, 15% de charbon de bois et 10% de soufre. « Pour faire un feu d’artifice de base, il suffit de mettre cette poudre dans un récipient, généralement en carton épais ou en papier », a-t-il révélé.

« Une fois allumé avec une mèche ou une étincelle, le soufre fond d’abord à 112,8 °C, coulant sur le nitrate de potassium et le charbon, qui brûlent ensuite », décrit Smith. « Cette réaction de combustion produit rapidement une grande quantité d’énergie et de gaz – en d’autres termes, une explosion. »

Selon Smith, la taille des granules de poudre à canon et le degré de confinement de la poudre noire peuvent modifier la vitesse de sa combustion. «Pensez à un feu de joie. Lorsque vous ajoutez une grande branche d’arbre, les flammes brûlent plus longtemps et plus lentement. Si vous jetez une poignée de sciure de bois dans la flamme, elle brûle rapidement et rapidement. La poudre noire fonctionne de manière similaire, ce qui permet de contrôler plus facilement la quantité et la rapidité avec laquelle l’énergie est libérée », a-t-il déclaré.

Différents produits chimiques pour différentes couleurs

« Lorsque vous chauffez un matériau, ce que vous faites en réalité, c’est mettre de l’énergie dans les électrons des atomes de ce matériau », explique le chimiste. « Si vous excitez suffisamment les électrons, lorsqu’ils reviennent à leur niveau d’énergie normal, ils libèrent l’excès d’énergie sous forme de lumière. »

Il existe plusieurs éléments différents qui, lorsqu’ils sont ajoutés à un feu d’artifice et chauffés, libèrent différentes longueurs d’onde de lumière qui apparaissent dans différentes couleurs. « Le strontium devient rouge. Le baryum produit du vert. Le cuivre brûle en bleu et ainsi de suite », a déclaré Smith.

Chaque couleur est déterminée par une substance chimique différente. Image : coléoptère des montagnes –

Il dit que fabriquer des feux d’artifice qui produisent du bleu a été un défi pour les chimistes. « Les bleus profonds sont trop sombres et ne peuvent pas être vus dans le ciel nocturne. Mais si le bleu est trop clair, il ressemble au blanc. Par conséquent, la longueur d’onde du « bleu parfait » doit être très précise ».

Selon Smith, cela est difficile à réaliser car la lumière bleue a une longueur d’onde plus courte – ce qui indique que la distance entre les pics et les creux de l’onde lumineuse est très proche.

Certains éléments produisent des couleurs différentes, mais qu’en est-il des reflets et des flashs ? « Pour réaliser ces effets, divers métaux peuvent être ajoutés aux formules pyrotechniques », révèle Smith. « L’aluminium, le magnésium et le titane produisent des étincelles blanches. En ajoutant du fer, vous obtenez des étincelles dorées. Le mélange de différents types de charbon de bois peut produire des étincelles rouges et oranges. Chacun de ces éléments brûle à une vitesse différente et de manière différente, et produit donc des couleurs et des intensités de lumière variables.

Lire la suite:

Bien que, comme mentionné, les feux d’artifice bruyants ne soient pas conseillés et, dans certains endroits, soient même interdits, beaucoup d’entre eux ont encore cette caractéristique controversée.

Smith explique comment les sons sont produits. « Pour ajouter des effets sonores aux feux d’artifice, il faut une formule qui produit très rapidement une grande quantité de gaz. Si un feu d’artifice a une petite ouverture pour que le gaz sorte, il produira un sifflement. La vitesse du gaz et la taille de l’ouverture feront varier la hauteur et le son d’un sifflet.

Les feux d’artifice sonores dérangent les animaux, les personnes âgées et les enfants autistes. Image : Vincent Scherer –

Selon Smith, faire un « boom » est beaucoup plus facile. «Il suffit de mettre une formule énergétique dans un tube confiné sans nulle part où aller le gaz. Une fois allumé, la pression augmentera et les feux d’artifice exploseront, produisant le bang.

Alors que les feux d’artifice sont très amusants et symboliques, les explosions et les produits chimiques brûlants sont dangereux. Smith prévient que la prudence est de mise de la part de ceux qui fabriquent et vendent l’artefact. « Si vous pouvez légalement lancer des feux d’artifice sur les consommateurs de votre ville, traitez-les de manière appropriée. »

Évidemment, celui qui le manipule doit redoubler de prudence et s’assurer que l’environnement est propice à la pratique. Acheter auprès de vendeurs certifiés et autorisés, ne jamais lâcher prise dans des endroits clos, utiliser le bon support, garder une distance de sécurité avec le corps et regardez s’il est suffisamment éloigné de tout réseau électrique sont quelques-unes des principales précautions à prendre.

