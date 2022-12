Quel est le premier endroit au monde pour fêter le Nouvel An ? Est-ce le dernier ?

Dans quelques heures, nous dirons au revoir à 2022 et accueillerons 2023. Au moment où vous serrez dans vos bras votre famille et vos amis, sonnant le Nouvel An, des millions de personnes dans de nombreuses régions du monde seront là bien avant .émotion.

Après tout, l’année ne commence pas à la même heure partout sur la planète. Alors, où 2023 atterrira-t-il en premier, et où 2022 fera-t-il son dernier adieu ?

Image : Vik Y –

Première place au monde pour célébrer le Nouvel An

Deux pays insulaires situés dans le Pacifique central, Kiribati et Samoa, sont les premiers endroits peuplés au monde à commencer une nouvelle année. Les horloges de ces endroits marquaient 0 h 00 le 1er janvier 2023 alors qu’ici il était encore 8 h 00 à l’heure de Brasilia.

A Kiribati, c’est déjà 2023 ! Image : Derek Brumby –

Fait intéressant, Samoa a été l’un des derniers pays au monde à tourner l’année. Et comment, alors, la nation insulaire est-elle passée du bas au n ° 1? Simple : ils n’ont plus le 30 décembre, depuis 2011.

Dans le but de changer de fuseau horaire et de rapprocher le pays des principaux partenaires commerciaux d’Asie et d’Océanie (notamment l’Australie et la Nouvelle-Zélande), le gouvernement local a adopté la mesure du « saut » du 29 directement au 31.

À peine une heure après Kiribati et Samoa, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, Auckland, est la première métropole à inaugurer la nouvelle année dans le monde.

Lire la suite:

Comment a-t-il été défini

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une frontière artificielle suivant une ligne de longitude (du nord au sud) de 180 degrés sur le globe – appelée ligne de date internationale – a été créée en 1884 pour séparer deux dates consécutives.

« Lorsque vous franchissez la ligne de changement de date, vous devenez une sorte de voyageur temporel ! Traversez vers l’ouest et c’est un jour plus tard; revenez en arrière et vous êtes «remonté dans le temps» », indique le site Web de la NOAA.

La ligne est tracée du pôle Nord au pôle Sud, mais ce n’est pas une ligne lisse et uniforme. Il se tortille autour des frontières politiques comme l’Extrême-Orient de la Russie et les îles Aléoutiennes de l’Alaska – et les îles plus au sud dans le Pacifique.

En tant que territoires les plus proches de cette ligne, Kiribati et Samoa commencent les nouvelles années plus tôt que partout ailleurs.

Derniers pays à dire au revoir à 2022

Le 1er, vers 9 heures du matin (heure de Brasília), vous profiterez probablement d’une plage, dormirez encore ou terminerez la fête du Nouvel An avec un barbecue. Quoi que vous fassiez, imaginez qu’à ce moment-là, les derniers pays du monde viennent de fêter leur fin d’année.

Honolulu, capitale d’Hawaii, l’un des derniers pays au monde à entrer dans une nouvelle année. Image : SCStock –

Ce sont : Hawaï et les Samoa américaines (alors que les Samoa sont un pays indépendant, les Samoa américaines sont un territoire américain).

Alors, oui, seulement après que ces deux endroits auront dit au revoir à 2022, le monde entier sera officiellement en 2023.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !