« L’eau solaire » a été trouvée sur la Lune ; comprendre

Les scientifiques ont mené une nouvelle analyse du sable récupéré sur la Lune, ce qui suggère que l’eau trouvée sur la surface lunaire pourrait en réalité provenir du Soleil.

Plus précisément, cela peut avoir résulté du bombardement d’ions hydrogène du vent solaire, frappant la surface lunaire, interagissant avec des oxydes minéraux et se liant à l’oxygène délogé. Le résultat est de l’eau qui pourrait se cacher dans le régolithe lunaire en quantités importantes aux latitudes moyennes et élevées.

Cela a des implications pour notre compréhension de la provenance et de la distribution de l’eau sur la Lune, et peut-être encore plus pertinentes pour notre compréhension des origines de l’eau de la Terre – qui a récemment été datée par les scientifiques.

La Lune, au début, était considérée comme une grosse boule sèche, mais des études récentes ont montré qu’il y a beaucoup plus d’eau là-bas que quiconque ne l’aurait jamais imaginé. Il est piégé dans un régolithe lunaire, peut-être caché comme de la glace dans des cratères ombragés en permanence, isolés dans des globules de verre volcanique.

Cela conduit naturellement à des questions telles que la quantité d’eau exacte là-haut ? Comment est-il distribué ? Et d’où diable cela venait-il ? La dernière question a probablement plusieurs réponses.

Une partie de cela peut provenir d’impacts d’astéroïdes. Certains de la Terre. Une source possible, cependant, n’est pas la première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on imagine des nuages ​​​​de pluie cosmiques.

Le Soleil n’est pas exactement plein d’humidité, mais son vent est certainement une source fiable d’ions hydrogène à grande vitesse. Les preuves, y compris l’analyse de la saleté lunaire des missions Apollo, ont déjà soulevé la forte possibilité que le vent solaire soit responsable d’au moins certains des objets trouvés dans l’eau de la lune.

Maintenant, une équipe de chercheurs dirigée par les géochimistes Yuchen Xu et Heng-Ci Tian de l’Académie chinoise des sciences a découvert la chimie des grains récupérés par la mission Chang’e-5 qui soutiennent davantage une source solaire d’eau lunaire.

Ils ont étudié 17 grains : 7 olivine, 1 pyroxène, 4 plagioclase et 5 verre. Ceux-ci étaient tous, contrairement aux échantillons de basse latitude collectés par Apollo et Luna, dans une région de latitude moyenne de la Lune, et collectés à partir du plus jeune basalte volcanique lunaire connu, du sous-sol basaltique le plus sec.

À l’aide de la spectroscopie Raman et de la spectroscopie à rayons X à dispersion d’énergie, ils ont étudié la composition chimique des bords de ces grains – l’enveloppe externe de 100 nanomètres du grain qui est la plus exposée aux conditions météorologiques spatiales et donc la plus altérée par rapport au grain intérieur. .

La plupart de ces bords présentaient des concentrations d’hydrogène très élevées de 1,1100 à 2,5100 parties par million et des rapports isotopiques deutérium/hydrogène très faibles. Ces proportions sont cohérentes avec les proportions de ces éléments trouvés dans le vent solaire, suggérant que le vent solaire a atteint la Lune, déposant de l’hydrogène sur la surface lunaire.

La teneur en eau dérivée du vent solaire présente sur le site d’atterrissage de Chang’e-5, ont-ils découvert, doit être d’environ 46 parties par million. Ceci est cohérent avec les mesures de télédétection.

Pour déterminer si l’hydrogène pouvait être conservé dans les minéraux lunaires, les chercheurs ont effectué des expériences de chauffage sur certains de leurs grains. Ils ont découvert qu’après enfouissement, les grains peuvent effectivement contenir de l’hydrogène.

Enfin, les chercheurs ont réalisé des simulations sur la conservation de l’hydrogène dans le sol lunaire à différentes températures. Cela a révélé que la température joue un rôle important dans le déploiement, la migration et la libération d’hydrogène sur la Lune.

Cela implique qu’une quantité importante d’eau dérivée du vent solaire peut être piégée aux latitudes moyennes et élevées, où les températures sont plus fraîches.

Un modèle basé sur ces découvertes suggère que les régions polaires de la Lune pourraient être beaucoup plus riches en eau créée par le vent solaire – des informations qui pourraient être très utiles pour planifier de futures missions d’exploration lunaire.

« Les sols lunaires polaires peuvent contenir plus d’eau que les échantillons de Chang’e-5 », explique le cosmochimiste Yangting Lin de l’Académie chinoise des sciences. « Cette découverte est d’une grande importance pour l’utilisation future des ressources en eau de la Lune. De plus, grâce au tri et au chauffage des particules, il est relativement facile d’exploiter et d’utiliser l’eau contenue dans le sol lunaire. La recherche a été publiée dans PNAS.

