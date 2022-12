Après une fuite sur un vaisseau spatial russe, SpaceX peut sauver des astronautes dans l’espace

Tel que rapporté par Apparence numérique, une grave fuite a été identifiée dans la capsule Soyouz MS-22 il y a environ deux semaines. Il s’avère que ce même engin spatial, actuellement amarré à la Station spatiale internationale (ISS), servirait à ramener sur Terre l’équipage qu’il y a emmené.

Une fuite de liquide de refroidissement du vaisseau spatial Soyouz MS-22 compromet le retour sur Terre de deux cosmonautes et d’un astronaute de la NASA. Image : Télévision de la NASA

Les autorités russes ont annoncé que la « décision finale » sur le retour de la capsule avec ou sans équipage ne sera révélée qu’en janvier 2023. , rentrez chez vous.

Roscosmos, l’agence spatiale fédérale russe, a déclaré qu’elle attendait les résultats de l’enquête Soyouz menée par un groupe de travail sur l’ISS.

À son tour, l’agence spatiale américaine envisage d’utiliser un vaisseau spatial SpaceX pour sauver l’équipage de la mission Soyouz MS-22.

Comme le souligne Space.com, SpaceX est la seule entreprise qui emmène actuellement des astronautes dans l’espace depuis le sol américain, et si d’autres options ne fonctionnent pas, elle peut servir d’alternative de secours pour les membres d’équipage.

La NASA a même consulté SpaceX sur la possibilité de « renvoyer des membres d’équipage supplémentaires dans [cápsula] Dragon si nécessaire », mais ce n’est pas encore une priorité absolue pour l’agence, selon la porte-parole Sandra Jones.

Lire la suite:

Selon l’agence de presse Reuters, la NASA travaille avec SpaceX sur deux possibilités : la société pourrait lancer un vaisseau spatial de secours Crew Dragon pour récupérer l’équipage ou, à la place, ajouter plus de sièges à la capsule Endeavour, qui est déjà amarrée à l’ISS. .

Ce vaisseau spatial doit revenir avec les membres de la mission Crew-5 sur Terre au début de 2023, de sorte que tous les sièges actuels sont pourvus. Une autre impasse concerne les uniformes, puisque l’équipage du Soyouz MS-22 est allé dans l’espace avec des combinaisons différentes de celles utilisées par SpaceX et, normalement, la compagnie ne transporte que les membres d’équipage qui étaient équipés de leurs combinaisons spatiales personnalisées.

Dans la déclaration de la NASA, il n’a pas été révélé comment ces problèmes seraient contournés. Bien que l’équipage de l’ISS ne soit pas en danger immédiat à cause de la situation, l’inquiétude grandit si le complexe subit une urgence et doit être évacué pour une raison quelconque, car il n’est toujours pas possible de garantir que les procédures seront effectuées en toute sécurité à l’aide du vaisseau spatial Soyouz. .. endommagé.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !